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imago-sport-1081063979.jpgAbdullah Ahmed
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Leyenda del Al-Hilal: Somerville es tacaño y se sentará como suplente de Al-Dawsari

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
C. Summerville
Salem Mohammed Al-Dossari
Arabia Saudita
Países Bajos

El extremo del Al-Zaeem recibe un duro golpe

El neerlandés Crysencio Summerville, nuevo extremo del Al Hilal, fue objeto de un duro ataque por parte de una de las estrellas del club tras su debut oficial en la victoria sobre el Al Faisaly por (4-2), en el marco de la primera jornada de la Liga Profesional Roshn.

El extremo neerlandés había sido titular ante el Al Faisaly, pero desperdició una ocasión clara de forma extraña en la segunda parte, lo que provocó una oleada de críticas en su contra, a pesar de que consiguió un penalti.

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Nasser Al Shamrani, exestrella del Al Hilal, declaró en el programa "Dorina Ghair": "Summerville no sabe definir de la manera ideal, y creo que se quedará en el banquillo como suplente de Salem Al Dawsari cuando este regrese de su lesión".

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Y añadió: "Salem Al Dawsari es un jugador magnífico y sabe definir de la mejor manera posible. Jugué con él al inicio de su ascenso al primer equipo, y en este aspecto se parecía a Summerville, pero siguió trabajando hasta que llegó a definir las jugadas de forma espléndida".

Y concluyó: "Summerville debería haber marcado al menos en una ocasión, pero fue demasiado tacaño".

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