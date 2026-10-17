Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal saudí, recibió una valoración inesperada de uno de los nombres destacados en la historia del club respecto a sus posibilidades de conquistar el premio al Mejor Jugador de Asia de 2026, después de que Saud Kariri, exestrella del Al Hilal, señalara a su rival Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli, como merecedor del galardón, basándose en los números y los criterios de la temporada pasada y la actual.

La competencia por el premio continental se enciende entre la dupla saudí formada por Salem Al Dawsari y Firas Al Buraikan, además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor, después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara la lista final de nominados, en una carrera que reviste una importancia especial para el fútbol saudí, con dos estrellas de la Roshn League entre los aspirantes al título individual más destacado del continente.

Durante su aparición en la red de canales saudí "Thmanyah", Saud Kariri reconoció que la coronación de Salem Al Dawsari con el premio sería un final ideal para su trayectoria, pero insistió en la necesidad de evaluar la competencia conforme a los números y los criterios ligados a la temporada actual y la pasada, en lugar de limitarse al nombre del jugador o a sus logros anteriores.

Kariri declaró: "Creo que el hecho de que Salem Al Dawsari gane el premio sería el mejor cierre para su carrera, pero en base a los números y los criterios de la temporada pasada y de esta temporada, veo que Firas Al Buraikan merece el premio".

Las declaraciones de Kariri tienen un significado importante, ya que no minimiza la posición de Al Dawsari ni lo que ha ofrecido a lo largo de su carrera, pero considera que lo que ha logrado Al Buraikan durante el periodo objeto de evaluación le otorga ventaja en la comparación entre los nominados.

Así, el nombre del delantero del Al Ahli entró con fuerza en el debate sobre la identidad del jugador con más derecho a la coronación, incluso desde el interior del propio Al Hilal.

Salem Al Dawsari entra en la competencia después de haber sido galardonado como Mejor Jugador de Asia en dos ocasiones, en 2022 y 2025, y aspira a convertirse en el primer jugador en lograrlo tres veces, aprovechando su larga experiencia y su influencia con el Al Hilal y la selección saudí.

En contrapartida, Firas Al Buraikan disputa la competencia por primera vez, después de haber marcado el gol de la victoria del Al Ahli en la final de la Liga de Campeones de Élite de la AFC de la temporada 2025-2026, y de haber contribuido a la coronación de su equipo con el título por segunda vez consecutiva. Además, participó con la selección saudí en el Mundial de 2026, conquistó el título de la Copa del Golfo Arábigo y terminó el torneo como máximo goleador con tres goles.



