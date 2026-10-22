El veterano polaco Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire estadounidense, mostró su apoyo a su excompañero en el Barcelona, Lamine Yamal, para ganar el Balón de Oro 2026, y además elogió el nivel del inglés Harry Kane y del francés Michael Olise, dúo del Bayern de Múnich.

Lewandowski afirmó, en declaraciones al periódico "The Athletic": "Por supuesto, apoyo que Lamine gane el Balón de Oro, porque es asombroso, especialmente para su edad (19 años)".

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El exdelantero del Bayern de Múnich añadió: "Harry Kane llegó al Bayern en la cima de su nivel, y lo que hace es asombroso, así como la cantidad de goles que marca, sobre todo porque el Bayern echaba en falta este tipo de delanteros tras mi marcha. Y con él, hacen un trabajo muy bueno".

Sobre la estrella de Francia, dijo: "Olise para mí es un jugador que te hace decir: guau. Es el jugador capaz de cambiar el curso de un partido. Y creo que este trabajo y la compenetración entre Kane, Olise y Díaz se parece a la combinación perfecta".

Y agregó: "Olise tiene un gran futuro por delante. Sé que todo el mundo habla de Lamine, pero a veces intento buscar jugadores diferentes y ver cosas que aún no todos perciben. Para mí, quizás si Olise marcara uno o dos goles en el Mundial, también sería el candidato con más opciones de ganar el Balón de Oro, junto a Lamine o también Harry Kane".

Continuó hablando sobre el exjugador del Crystal Palace: "Sus decisiones son perfectas. Conoce el momento, sabe cuándo debe disparar para marcar un gol, sabe cuándo pasar el balón y qué tipo de pase debe jugar. Me encanta ver a Lamine, pero también me encanta ver a Olise y seguir la manera en que ambos juegan".

"El Bayern es asombroso"

Sobre el nivel del equipo bávaro, dijo: "Viendo la manera en que jugaron la temporada pasada, creo que lo único que echó en falta el Bayern fue el título de la Liga de Campeones de Europa. Y si lo hubieran ganado, quizás eso se habría visto como algo equiparable a lo que logramos en 2020, cuando ganamos todo, porque ofrecieron un rendimiento asombroso".

Lewandowski prosiguió: "La Bundesliga ha cambiado un poco, durante el último año o los dos últimos años, en comparación con la etapa en la que yo estaba. Si ves al Bayern de Múnich ganar ahora al Leipzig por 6-1, quizás ese partido no sea el ideal para la liga. Pero, por supuesto, la manera en que el Bayern evoluciona es algo asombroso, y todos pueden aprender de ello e intentar seguir sus pasos".



