Lewandowski defiende a Yamal y señala el punto fuerte de España

Robert Lewandowski, jugador del Chicago Fire estadounidense, reveló su opinión sobre la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina por un gol a cero.

Tras coronarse con el título, numerosos exfutbolistas elogiaron el gran espíritu deportivo y el estilo de juego del equipo que contribuyó a su conquista de la segunda estrella.

Durante la final, concretamente después del gol de Ferran Torres, se vio a Lewandowski celebrar junto a leyendas del fútbol español como Villa, Casillas, Llorente y Xavi.

El exjugador del Barcelona declaró a través de la cadena "ESPN": "No fue la final más emocionante. El terreno de juego estaba lento y no era la mejor manera de jugar. España fue superior y podría haber ganado el partido antes o por una diferencia de goles mayor".

Y añadió: "Controlaron el desarrollo del juego todo el tiempo y tuvieron la posesión del balón de forma constante. Yo apoyaba a España, porque pasé años en el Barcelona y tengo muchos amigos allí, así que los apoyé con firmeza. En cuanto a Argentina, solo animaba a Messi, pero él ya ganó el último Mundial, y por eso deseaba la victoria de España".

Y agregó: "Es un equipo joven y todavía puede ganar otro Mundial. Disfruté del fútbol y del triunfo de España".

También tuvo la oportunidad de hablar sobre el rendimiento de Lamine Yamal en el Mundial: "No ofreció su mejor rendimiento, pero fue muy difícil. Se estaba recuperando de una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante ocho semanas, y luego no pudo entrenar mucho debido a los partidos que disputaba cada tres días".

Y concluyó: "La virtud de España es el espíritu de equipo, y ayudaron a Lamine a ganar, del mismo modo que él contribuyó al triunfo del equipo".