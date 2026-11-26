Cómo ver el Levante vs Racing Santander con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que tenga los derechos.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para acceder a todo el contenido y ¡disfruta del partido!
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
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Previa del partido
El Levante recibe al Racing Santander en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga en el que el conjunto local buscará alejarse de la zona baja de la tabla.
El equipo de Luis Castro ocupa la 15.ª posición y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Viene de empatar 1-1 con el Elche, un resultado que prolongó su racha sin ganar en Liga.
El Racing llega en mucha mejor forma. El equipo de Jose Lopez es séptimo y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluido el 3-2 ante la Real Sociedad en su encuentro más reciente.
El conjunto visitante ha marcado nueve goles en ese periodo, aunque también encajó tres en casa ante el Real Madrid a principios de este mes. Su regularidad defensiva fuera de casa sigue siendo una incógnita.
Ha costado ganar al Levante, aunque su juego no ha convencido. A dos empates y una victoria en la Copa del Rey ante el CD Tarancon se suman dos derrotas ligueras consecutivas frente a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.
Ambos equipos tienen bajas por lesión que gestionar, y los resultados recientes del Racing le dan confianza para viajar a Valencia. Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.
A continuación se indican el canal de televisión y la opción de streaming para ver el Levante vs Racing Santander. ExpressVPN figura como opción de retransmisión para que puedas verlo en directo desde fuera de tu región de residencia.