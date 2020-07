Léster Blanco volvió a los entrenos

El delantero salvadoreño volvió a las prácticas los primeros días del mes de julio.

Léster Blanco presta sus servicios para el Phrae United, de la Segunda División en . El delantero optó por esta nueva aventura, pero a la fecha no ha logrado anotar ningún gol.



Sobre el regreso a la actividad en esa la liga, Blanco confesó: “La fecha de inicio del torneo es el 12 de septiembre, pero el trabajo es más de acomodación por el momento porque a partir del próximo lunes ya comienza el trabajo físico específico, y si siempre con las medidas sanitarias antes de cada entreno con chequeos de temperatura”.



De la adaptación que lleva en dicha liga, indicó: “Pues muy bueno porque me ayudará a familiarizarme más con el grupo y con la forma de juego y además me sirve para prepararme mejor y estar en mejor estado para cuando reinicie el torneo”.