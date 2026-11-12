Compartir Sigue a GOAL en Google

La ausencia de Kylian Mbappé en los entrenamientos de la selección de Francia antes del enfrentamiento ante Italia no fue una simple noticia médica pasajera, ya que el momento llegó en un instante de gran sensibilidad dentro de la concentración de Les Bleus, después de que informes de prensa franceses revelaran la tensión en la relación entre el capitán de la selección y su entrenador Zinedine Zidane, a raíz de desacuerdos relacionados con su posición dentro del campo y la forma en que es utilizado, además de un ambiente no ideal en el vestuario.

Anuncios

Mientras Zidane esperaba poder contar con los servicios de su estrella durante los dos decisivos duelos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, llegaron las noticias sobre el problema muscular que sufre Mbappé en el isquiotibial, lo que deja su participación ante Italia fuera de los cálculos según un informe del diario "L'Équipe", aunque se mantiene la esperanza de que llegue a tiempo para el encuentro ante Turquía.

Las dudas aumentaron con el anuncio de la convocatoria oficial del francés Senny Mayulu, jugador del Paris Saint-Germain, para incorporarse a la selección absoluta, en su primera llamada, con el fin de compensar la escasez de efectivos que padece Zidane, tras perder a varios elementos por lesiones, en un momento en el que la situación del capitán de la selección sigue siendo motivo de expectación.

Posteriormente, Zidane confirmó estas dudas y las convirtió en realidad, anunciando la ausencia de Mbappé en el choque ante la Azzurra.

Pero la pregunta que se impone ahora va más allá de la naturaleza de la lesión y la duración de la ausencia: ¿sufre Mbappé realmente un nuevo problema físico, o el momento de la crisis refleja la ampliación de la brecha entre él y su entrenador, al inicio de un proyecto que se suponía iba a representar una nueva etapa dorada para la estrella francesa?

Anuncios Anuncios

Una lesión en un momento que genera interrogantes

Related Topics

Próximos partidos ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Ver

Los interrogantes sobre la situación de Mbappé aumentan si se considera su estado técnico y físico antes de incorporarse a la selección.

El jugador vive un periodo destacado con el Real Madrid, tras ser elegido oficialmente como mejor jugador de LaLiga durante el mes de octubre, después de marcar 4 goles en 3 partidos, entre ellos un doblete ante el Sevilla y otro decisivo en el Clásico ante el Barcelona.

Anuncios

Según las estadísticas oficiales publicadas por LaLiga, Mbappé terminó el mes con un balance de 11 goles y dos asistencias en la competición, además de haber participado en los 12 partidos del Real Madrid en el torneo durante la presente temporada hasta ese momento, con un total que supera los 1.000 minutos.

El inicio del desencuentro: Dembélé desplaza a Mbappé de su posición preferida

Anuncios

Las raíces de la crisis entre Mbappé y Zidane se remontan, según reveló el diario "L'Équipe" y recogieron medios franceses y españoles, a la primera concentración del nuevo entrenador con la selección de Francia, cuando tomó una decisión táctica que no fue del todo bien recibida por el capitán de Les Bleus.

Zidane decidió emplear a Mbappé en la banda izquierda, en lugar de la posición de delantero puro que había ocupado habitualmente en el último periodo, otorgando a Ousmane Dembélé el papel de punta de lanza, en un intento de aprovechar las cualidades de la estrella del Paris Saint-Germain en la profundidad ofensiva.

Anuncios

La decisión resultó delicada para Mbappé, que se ve a sí mismo como un delantero puro, especialmente después de que esa posición se convirtiera en parte esencial de su evolución con el Real Madrid, además de su deseo de ser el jugador central del proyecto ofensivo de la selección.

"L'Équipe" describió este cambio como una decisión que puede interpretarse como un retroceso en la posición de uno de los jugadores frente al ascenso del otro, en alusión a la ubicación de Mbappé en la banda en beneficio de Dembélé en la profundidad.

Anuncios

Crisis en el vestuario: ¿Mbappé ya no goza del consenso?

Lo más complejo es que los posibles desencuentros no tienen que ver únicamente con Zidane, pues los informes publicados por "L'Équipe" revelaron la existencia de un enfriamiento en la relación de Mbappé con algunos de sus compañeros dentro de la selección francesa, en un desarrollo que representa un cambio respecto al ambiente al que el jugador estaba acostumbrado durante sus años anteriores.

Anuncios

Los informes vinculan parte de este ambiente con la rivalidad entre Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro de 2026, y con las declaraciones cruzadas que la acompañaron a través de los medios de comunicación, antes de que la estrella del Madrid intentara contener la situación con contactos personales.

Mbappé había afirmado en declaraciones al diario "L'Équipe" el pasado 21 de septiembre que no existía ningún desencuentro con Dembélé, señalando que su compañero es amigo suyo y que su relación no se había visto afectada por la competencia por el premio.

Anuncios

Pero los informes más recientes hablaron de la sensación de aislamiento de Mbappé dentro del vestuario, y de su intento de ampliar su círculo de relaciones con algunos jugadores, entre ellos Rayan Cherki, Marcus Thuram y Michael Olise, intentos que no necesariamente recibieron la respuesta esperada por parte de todos sus compañeros.

Antecedentes con Deschamps: ¿elige Mbappé sus batallas internacionales?

Anuncios

No se pueden analizar las dudas actuales sin volver a la relación anterior entre Mbappé y el exseleccionador de Francia Didier Deschamps, que también vivió periodos de polémica en torno al compromiso del jugador con su participación en las concentraciones internacionales.

Los hechos más destacados tuvieron lugar en el otoño de 2024, cuando Mbappé se ausentó de las concentraciones de octubre y noviembre, pese a aparecer con el Real Madrid durante aquel periodo.

Anuncios

En octubre, Deschamps no lo convocó tras su regreso de una lesión muscular, a pesar de su participación como suplente ante el Lille en la Liga de Campeones de Europa, y de su posterior aparición como titular ante el Villarreal en LaLiga.

Y en noviembre, el entrenador francés sorprendió a todos al dejarlo fuera de nuevo, pese a que el jugador había manifestado su deseo de incorporarse a la selección, algo que el propio Deschamps confirmó, aclarando que la decisión fue excepcional y que concernía únicamente a esa concentración.

Anuncios

El episodio suscitó amplias críticas, especialmente porque Mbappé podía jugar con el Real Madrid mientras se ausentaba de la selección, y algunos llegaron a poner en duda la naturaleza de sus prioridades durante los parones internacionales.

Pero es importante no reducir aquel episodio a una acusación de evasión al jugador, pues Deschamps aclaró que sus decisiones estaban vinculadas a la valoración de la disponibilidad y las circunstancias que rodeaban al jugador, y además Mbappé volvió a la selección en marzo de 2025.

Anuncios

Estos antecedentes revelan que la polémica en torno al compromiso de Mbappé con la selección no es nueva, y que el jugador ya se había encontrado en medio de interrogantes similares, incluso cuando no existían pruebas de que se alejara de forma deliberada.

Una lesión anterior con Zidane: un comienzo que no fue ideal

Anuncios

La paradoja es que la relación de Mbappé con Zidane ya vivió un desarrollo médico similar al inicio de la trayectoria del entrenador con la selección.

El pasado 25 de septiembre, durante el primer partido de Zidane al frente del cuerpo técnico de Les Bleus ante Turquía, Mbappé marcó el único gol de la victoria, pero salió después por molestias en la rodilla izquierda, y se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 58.

Anuncios

Zidane anunció tras el encuentro que el estado del jugador no permitía arriesgar su continuidad, subrayando la necesidad de su regreso a Madrid para recibir tratamiento, antes de que la Federación Francesa de Fútbol confirmara que padecía una lesión en los tendones.

En efecto, Mbappé se ausentó de los tres partidos siguientes de la selección, después de confirmarse su exclusión del resto de la concentración.

Anuncios

¿Perderá Zidane a su estrella?

La paradoja parece ser que Zidane asumió el mando de la selección francesa en medio de un gran apoyo por parte de Mbappé, pues este último fue uno de los más destacados defensores de la idea de que la leyenda del Real Madrid entrenara a Les Bleus.

Anuncios

Se suponía que la relación entre ambos iba a representar un punto fuerte del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el estatus histórico que Zidane tiene ante Mbappé, y la consideración mutua entre ambas partes.

Pero los primeros meses revelaron que el respeto mutuo no basta necesariamente para garantizar la armonía técnica, especialmente cuando se trata de un jugador de la talla de Mbappé, acostumbrado a ser el eje del proyecto ofensivo en cualquier equipo cuya camiseta viste.

Anuncios

Y ahora, Zidane se encuentra ante una prueba temprana, después de que la lesión de su capitán coincidiera con informes que hablan de desencuentros tácticos y tensión entre ambas partes, además de la sensación de incomodidad de la estrella del Madrid dentro del vestuario.

Y mientras Zidane espera el regreso de Mbappé, queda la pregunta más importante: ¿puede el entrenador contener a su primera estrella y devolver la relación a su cauce natural, o los desencuentros tempranos se convertirán en una guerra que amenace su proyecto con la selección francesa?

Anuncios

En cuanto a hablar de una lesión política o de una ausencia deliberada de Mbappé, eso sigue hasta ahora dentro del ámbito de las especulaciones que no respaldan pruebas fiables, pero la coincidencia del problema físico con los desencuentros públicos hace difícil ignorar los interrogantes que rodean el futuro de la relación entre ambas partes.

Lee también:

¡Basta de menosprecios! Quiten las manos y las lenguas de encima del mejor jugador de la historia