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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Lesión repentina: Mendy agrava los problemas del Al-Ahli saudí antes del duelo ante Al-Fateh

Al Fath vs Al Ahli
Al Fath
Al Ahli
1ª División
E. Mendy
Arabia Saudita
Senegal

Nueva crisis protagonizada por el guardameta senegalés

La afición del Al-Ahli saudí recibió un nuevo golpe en relación con el guardameta senegalés Édouard Mendy, pocas horas antes de disputar el partido ante el Al-Fateh en la liga Roshn.

El Al-Ahli visita al Al-Fateh el próximo viernes, en el estadio Midan Tamweel Al-Oula, en Al-Hasa, en la octava jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Y 48 horas antes del encuentro, el club Al-Ahli anunció, a través de su cuenta oficial en la red social "X", este miércoles, que su guardameta senegalés Édouard Mendy sufrió una lesión en el hombro durante la sesión de entrenamiento.

El Al-Ahli indicó en su comunicado que el guardameta senegalés será sometido a una evaluación continua por parte del cuerpo médico, con el fin de determinar su situación de cara a participar en los entrenamientos colectivos durante el próximo periodo.

Mendy se convirtió en el más reciente lesionado del Al-Ahli en el periodo actual, después de Nayef Masoud, que sufre una lesión en la articulación del pie, y Zakaria Hawsawi, que se lesionó durante su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Además de ello, el defensa brasileño Roger Ibáñez también sufre una lesión, aunque ya está cerca de recuperarse de ella y de incorporarse a los entrenamientos colectivos bajo la dirección del técnico neerlandés Marino Pusic.

El Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 12 puntos, cosechados en 4 victorias y 3 derrotas, a 6 puntos completos del Al-Hilal, que se sitúa en lo más alto de la clasificación.

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