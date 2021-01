La lesión del Pulpito González: qué tiene, cuánto tardará en recuperarse y cuándo vuelve a jugar en Boca

A falta de parte médico oficial del club, trascendió que le volante habría sufrido un desplazamiento de peroné que podría demandarle una operación.

"Por estos colores, volvería a arriesgarme para evitar un gol", dijo un visiblemente emocionado Diego González en medio de la consagración de Boca en la Copa Maradona. Para él, claro, habrá sido un festejo agridulce: ya era tiempo cumplido cuando fue a tapar un remate de Payero que le impactó directo en la pierna izquierda y lo obligó a dejar la cancha. Se temió lo peor, pero pudo acompañar a sus compañeros en la entrega del trofeo y, ahora, se empiezan a conocer detalles de su lesión.

Luego de que se lo observara con una bota durante la celebración, este lunes por la mañana llegó a Ezeiza en silla de ruedas y contó cómo fueron las horas posteriores al partido. "Hicimos una placa y el doctor la vio, pero tenemos que ver cómo sigue en estos días para hacer o no otro estudio. Todavía no podemos dar algo que no se vio", explicó el Pulpito.

#CopaMaradonaEnTNTsports | Tras salir lesionado en la final, el Pulpo González agradeció al club de La Ribera por contar con él: “Como ellos se la jugaron por mí, yo me la jugaría por Boca.”



🆚 Boca pic.twitter.com/9OJuCGdAQX — TNT Sports (@TNTSportsAR) January 18, 2021

A partir de esas primeras evaluaciones, se estima que podría tener un desplazamiento de peroné, lo cual podría demandarle una operación y hasta tres meses de reucperación. Lo más preocupante para el futbolista es que podría perderse la pretemporada -el plantel está licenciado hasta el martes 26 de enero- de cara al inicio de las competencias del 2021. Todavía, claro, no hubo parte médico oficial.

El próximo campeonato local comenzará a mediados de febrero, mientras que la hará lo propio recién en abril.