Brian Riemer, seleccionador de Dinamarca, tiene previsto viajar a Barcelona para reunirse con Hansi Flick, con el fin de analizar las causas de las recurrentes lesiones que sufre Andreas Christensen e intentar encontrar soluciones que garanticen que el defensa recupere su plenitud física.
Según informó el diario español "Marca", las lesiones han afectado negativamente la capacidad de Christensen para competir y mantener su continuidad durante las últimas temporadas, tanto con el Barcelona como con la selección de su país.
El defensa danés se vio obligado a declinar su convocatoria con la selección de su país durante el actual parón internacional, con el fin de recuperarse adecuadamente de la última lesión que sufrió, consistente en problemas musculares en el recto femoral del cuádriceps izquierdo.
Esta situación despertó la preocupación del seleccionador danés, que planea viajar a Barcelona y reunirse con Hansi Flick para analizar el estado físico del defensa.
Christensen, el veterano defensa del Barcelona que renovó su contrato hace unos meses por dos temporadas más, se ha perdido 7 partidos esta temporada debido a una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.
Las lesiones tuvieron un impacto aún mayor sobre el jugador la temporada pasada, cuando se perdió 36 partidos con la selección de Dinamarca y el Barcelona por diversos problemas físicos, entre ellos una rotura del ligamento cruzado.
En la temporada 2024-2025, el defensa danés no estuvo disponible para disputar 50 partidos debido a problemas en el tendón de Aquiles y a una lesión muscular.
Brian Riemer, el seleccionador de Dinamarca, reveló hace unos días lo difícil que fue la decisión de Christensen de declinar disputar los partidos de la selección durante el actual parón internacional, en el que el combinado danés se enfrenta a sus homólogos de Portugal y Noruega.
Riemer declaró: "Vio que no estaba preparado y por eso se vio obligado a declinar. Con el estado en el que se encuentra su cuerpo actualmente, no se siente listo para disputar partidos internacionales".
Y añadió: "Ama a la selección de Dinamarca. Anoche casi escuché a un hombre llorar por teléfono, por sentirse frustrado y muy afectado por esta situación".
Según informó el diario danés "BT" este viernes, el seleccionador danés tiene intención de viajar a Barcelona para reunirse con Flick y estudiar las causas de las lesiones recurrentes que sufre Christensen, en un intento de encontrar conjuntamente soluciones a este problema.
El diario recogió las declaraciones de Riemer, quien dijo: "Ya he acordado con Hansi Flick que iré a verlos; nos sentaremos alrededor de una misma mesa y trabajaremos para establecer un buen plan".
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
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