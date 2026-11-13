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Brian Riemer, seleccionador de Dinamarca, tiene previsto viajar a Barcelona para reunirse con Hansi Flick, con el fin de analizar las causas de las recurrentes lesiones que sufre Andreas Christensen e intentar encontrar soluciones que garanticen que el defensa recupere su plenitud física.

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Según informó el diario español "Marca", las lesiones han afectado negativamente la capacidad de Christensen para competir y mantener su continuidad durante las últimas temporadas, tanto con el Barcelona como con la selección de su país.

El defensa danés se vio obligado a declinar su convocatoria con la selección de su país durante el actual parón internacional, con el fin de recuperarse adecuadamente de la última lesión que sufrió, consistente en problemas musculares en el recto femoral del cuádriceps izquierdo.

Esta situación despertó la preocupación del seleccionador danés, que planea viajar a Barcelona y reunirse con Hansi Flick para analizar el estado físico del defensa.

Christensen, el veterano defensa del Barcelona que renovó su contrato hace unos meses por dos temporadas más, se ha perdido 7 partidos esta temporada debido a una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.

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Las lesiones tuvieron un impacto aún mayor sobre el jugador la temporada pasada, cuando se perdió 36 partidos con la selección de Dinamarca y el Barcelona por diversos problemas físicos, entre ellos una rotura del ligamento cruzado.

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En la temporada 2024-2025, el defensa danés no estuvo disponible para disputar 50 partidos debido a problemas en el tendón de Aquiles y a una lesión muscular.

Brian Riemer, el seleccionador de Dinamarca, reveló hace unos días lo difícil que fue la decisión de Christensen de declinar disputar los partidos de la selección durante el actual parón internacional, en el que el combinado danés se enfrenta a sus homólogos de Portugal y Noruega.

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Riemer declaró: "Vio que no estaba preparado y por eso se vio obligado a declinar. Con el estado en el que se encuentra su cuerpo actualmente, no se siente listo para disputar partidos internacionales".

Y añadió: "Ama a la selección de Dinamarca. Anoche casi escuché a un hombre llorar por teléfono, por sentirse frustrado y muy afectado por esta situación".

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Según informó el diario danés "BT" este viernes, el seleccionador danés tiene intención de viajar a Barcelona para reunirse con Flick y estudiar las causas de las lesiones recurrentes que sufre Christensen, en un intento de encontrar conjuntamente soluciones a este problema.

El diario recogió las declaraciones de Riemer, quien dijo: "Ya he acordado con Hansi Flick que iré a verlos; nos sentaremos alrededor de una misma mesa y trabajaremos para establecer un buen plan".