«Lesión muy grave»... El jugador estrella de Inglaterra es trasladado al hospital tras el final del partido contra México

El centrocampista inglés Jordan Henderson se lesionó gravemente la muñeca al caer sobre los paneles publicitarios del estadio Azteca durante la celebración de la victoria 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. Fue trasladado al hospital.

El seleccionador alemán, Thomas Tuchel, confirmó la gravedad tras el partido: «No pinta bien. Jordan se ha caído y se ha lesionado la muñeca. Es muy grave».

Una caída dolorosa

Ocurrió justo tras el pitido final, cuando el equipo celebraba la victoria con su afición detrás de la portería cantando «Wonderwall». Al saltar sobre los paneles publicitarios, Henderson cayó tras Dan Burn y se lastimó.

Las imágenes de televisión mostraron el impactante momento, que obligó a la intervención inmediata del equipo médico mientras sus compañeros formaban un cordón de seguridad alrededor del jugador lesionado.

Sus compañeros, preocupados, lo acompañaron hasta que fue trasladado en camilla con un respirador al vestuario y luego al hospital.

El capitán Harry Kane comentó con voz ronca: «Jordan Henderson se ha caído ahí. Creo que está bien», aunque las palabras de Tuchel confirmaron la gravedad.

Segunda lesión

Tampoco fue la única lesión de la noche: el delantero mexicano Santi Jiménez salió en camilla en el descuento y fue llevado al hospital para pruebas.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, confirmó: «Tenemos que examinar a Santi porque ahora mismo está en el hospital», refiriéndose a la gravedad de la lesión del delantero del Milan, quien había ingresado como suplente en el minuto 61.