Lesión impactante: el disparo de Haaland deja fuera a Mendy en la noche de la derrota de Senegal

Erling Haaland, delantero de Noruega, lideró la victoria 3-2 sobre Senegal y la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026. Además, provocó la lesión del portero Édouard Mendy.

Haaland marcó dos goles, llegó a cuatro en el torneo y situó a Noruega cuarta del Grupo 9, solo por detrás de Francia.

La lesión ocurrió en el minuto 58, cuando el portero senegalés cayó con fuerza sobre su rodilla izquierda al intentar detener un disparo del noruego que acabó en el fondo de la red.

Tras recibir atención médica, el portero tuvo que ser sustituido pocos minutos después, lo que genera dudas sobre su participación en el próximo partido.

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Según Thamer Al-Shahrani, especialista en lesiones deportivas, la forma en que cayó sobre su rodilla izquierda abre varias posibilidades médicas.

En el mejor escenario, podría tratarse solo de un hematoma; no obstante, no se descarta una lesión en el cartílago o en el ligamento lateral, lo que exigiría estudios de imagen para confirmar el diagnóstico.

El cuerpo médico de Senegal aguarda los resultados de las pruebas para confirmar el diagnóstico, mientras el equipo sufre su segunda derrota consecutiva en el torneo.