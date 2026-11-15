¿Lesión grave? Una joya de la DFB lucha por contener las lágrimas tras una amarga escena

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El capitán Ebu Bekir Is fue sustituido por lesión a los 27 minutos del partido de clasificación para la Eurocopa sub-19 entre Alemania y Portugal.

El joven jugador del Eintracht Frankfurt se había lanzado a bloquear un disparo rival poco después del minuto 23 y, al hacerlo, aparentemente se torció la rodilla. Tras recibir una breve atención médica sobre el césped, Bekir Is intentó seguir jugando, pero el dolor era demasiado intenso.

Cuando volvió a desplomarse sobre el césped, el seleccionador Hanno Balitsch retiró del campo al futbolista de 18 años y lo sustituyó por Elias Arden. La situación pareció afectarle profundamente: al abandonar el terreno de juego, Bekir Is se mostró abatido y luchó por contener las lágrimas.

Antes de eso, había tenido una participación decisiva en el partido de clasificación para la Eurocopa contra Portugal: en el minuto 19 contribuyó a la jugada del 1-0 de la selección alemana, marcado por Maik Akumu, con un buen pase en profundidad. Pocos minutos después se produjo la amarga escena.

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¿Cuánto tiempo estará de baja Ebu Bekir Is tras su lesión?

Todavía no está claro si Bekir Is tendrá que estar de baja ni, en tal caso, durante cuánto tiempo. En el Eintracht Frankfurt juega principalmente en el segundo equipo, en la Regionalliga Südwest, y suele desempeñarse como centrocampista defensivo o central.

La selección alemana sub-19 acabó perdiendo por un ajustado 2-3 (1-1) el entretenido partido contra Portugal. El equipo de Balitsch aún ganaba 2-1 hasta unos diez minutos antes del final, pero dos goles en los últimos minutos dieron la vuelta al encuentro a favor de los del sur de Europa.

Tras dos partidos y con tres puntos, Alemania sub-19 ocupa el segundo puesto de la clasificación, por detrás de Portugal. Debutó en la fase de clasificación para la Eurocopa con una victoria por 2-1 ante Suecia y su próximo rival será Lituania.