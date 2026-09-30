Uno de los jugadores de la selección de Alemania abandonará la concentración antes del duelo ante Serbia, previsto para mañana jueves en el estadio Allianz Arena de Múnich, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Se trata del defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, que sufrió una lesión en el tobillo este miércoles, con lo que se confirma su ausencia de los próximos partidos ante Serbia y Grecia, aunque no necesitará una intervención quirúrgica, según el diario alemán "Bild".

El internacional alemán se lesionó durante unos entrenamientos competitivos ligeros, antes del inicio de la última sesión de la selección en su preparación para el duelo ante Serbia, cuando los jugadores estaban divididos en 4 grupos y cada uno conducía el balón entre postes en zigzag.

Lee también

El exjugador del Real Madrid rechaza volver al Bernabéu, y Arsenal y Chelsea vigilan

"Ya no eres un jugador estratégico": la advertencia del Barcelona a su estrella se hace realidad

Schlotterbeck perdió el control del balón y se desvió hacia otro grupo, torciéndose el tobillo derecho y cayendo al suelo sujetándoselo.

El defensa del Borussia Dortmund abandonó los entrenamientos y se sometió a una resonancia magnética que confirmó que la nueva lesión no es tan grave como la que sufrió durante el Mundial 2026, y que además no requiere pasar por el quirófano.

Alemania busca lograr su primera victoria bajo la dirección del nuevo entrenador, Jürgen Klopp, tras el empate en la primera jornada en el terreno de Holanda (1-1) y la sorprendente derrota ante la visitante Grecia (1-0) en la segunda jornada.

Alemania ocupa el tercer puesto del grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA, con un punto, mientras que Grecia lidera la clasificación con 6 puntos, por delante de Holanda, subcampeona con 4 puntos, y Serbia cierra la tabla sin puntuación.