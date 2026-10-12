El internacional marroquí Ayoub El Kaabi se robó los focos antes del derbi entre Olympiacos y Panathinaikos, después de acudir al estadio "Karaiskakis" apoyado en un par de muletas, pese a estar alejado de los terrenos de juego por lesión, y recibir un multitudinario recibimiento de la afición del Olympiacos, que coreó su nombre.

El delantero de la selección marroquí respondió al saludo de los aficionados levantando la mano, en una imagen que reflejó su peso entre los seguidores del club griego, que quisieron apoyarlo durante el encuentro, mientras continúa su etapa de recuperación de la lesión que sufrió ante el Volos y que requirió una intervención quirúrgica que lo ha alejado de la competición durante un largo periodo.

La presencia de El Kaabi no se limitó a animar a sus compañeros desde fuera del campo, ya que compartió con ellos la alegría del triunfo tras el pitido final y apareció abrazando al defensa griego Panagiotis Retsos, autor del gol de la victoria, en una escena que acaparó la atención de los medios griegos.

El Olympiacos se llevó el derbi por un gol a cero, marcado por Retsos en el minuto 34, dentro de la sexta jornada de la liga griega, para dar a su equipo un valioso triunfo sobre su eterno rival, el Panathinaikos.

El partido contó también con presencia marroquí en las filas del Panathinaikos: Azzedine Ounahi fue titular antes de ser sustituido en el minuto 83, Anass Salah-Eddine entró al inicio de la segunda mitad y Amrane Louza figuró en el once inicial del equipo.