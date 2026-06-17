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Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les reprendió y les amenazó... Renard aviva el entusiasmo de los jugadores de la selección tunecina con un discurso apasionado

H. Renard
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El entrenador francés reprendió duramente a los jugadores

El francés Hervé Renard, nuevo seleccionador de Túnez, reprendió duramente a los jugadores de las «Águilas de Cartago» en su primera reunión tras sustituir a Sabri Lamouchi.

La Federación Tunecina de Fútbol lo contrató este martes como seleccionador para los partidos contra Japón y Holanda en el Mundial 2026, tras la destitución de Lmouchi por la derrota 1-5 ante Suecia en la primera jornada.

En su primer encuentro con la plantilla, pronunció un discurso apasionado del que el periódico saudí «Al-Youm» publicó un fragmento: «Miradme todos. ¿Sabéis realmente lo que está pasando ahora mismo? ¿Os dais cuenta de la magnitud de la catástrofe?».

Y añadió: «Si alguno de vosotros volviera a Túnez ahora, ¿sabe lo que le esperaría en el aeropuerto y en la calle? La gente está indignada y nadie acepta lo ocurrido».

Y prosiguió: «Habéis perdido 1-5 contra Suecia en el partido inaugural del Mundial; esto no es un amistoso, es la Copa del Mundo».

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Y concluyó: «Cuando os ponéis esta camiseta, debéis comprender lo que significa. No es solo un trozo de tela, representa a la patria, la bandera y a toda la nación tunecina».

Y añadió: «Millones de tunecinos renuncian a mucho para seguirles y viajan tras vosotros, ¿y así os mostráis, rendidos? ¿Dónde está vuestro orgullo y vuestra personalidad como internacionales?».

Y sentenció: «Quien piense que está aquí de paseo o para hacerse fotos está totalmente equivocado; que haga las maletas y se vaya».

He revisado el partido contra Suecia y vi imágenes que me consternaron. ¿Cómo es posible que un jugador que representa a Túnez se relaje en la marca? ¿Cómo permitís que el rival pase y marque como si estuvierais en un entrenamiento?

Y preguntó: «Bajáis la cabeza tras el primer gol; si os rendís así, ¿para qué jugáis al fútbol?».

No me importan las excusas ni el pasado; solo importa lo que hagáis a partir de ahora».

Y añadió: «Escuchad, aún no es tarde. Nos quedan dos finales contra Japón y Holanda; solo sirve una reacción valiente y un golpe de autoridad en el campo».

Quien quiera ser titular debe demostrar en los entrenamientos que daría la vida por esta camiseta; nadie tiene el puesto asegurado: solo jugarán los que muestren espíritu y garra.

Y concluyó: «Moveos, despertad y levantad la cabeza. Estamos aquí en una misión nacional y no nos retiraremos de este Mundial con la cabeza gacha. Manos a la obra».

Túnez aún tiene dos partidos en el Mundial 2026: ante Japón el domingo por la mañana y frente a Holanda el viernes de madrugada.

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