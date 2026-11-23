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El Barcelona y el Real Madrid han recibido duras críticas por sus protestas contra las decisiones arbitrales de las últimas semanas.

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La presente temporada está marcada por las fuertes protestas del Real Madrid y del Barcelona contra el arbitraje español.

Roberto Gómez, periodista y analista deportivo del diario y la radio de MARCA, ha criticado las continuas quejas de los dos gigantes del fútbol español sobre los árbitros.

Roberto Gómez hizo unas declaraciones contundentes en el programa «La Tribu» de Radio MARCA, en conversación con Pablo Vila. El periodista mostró su enorme malestar por las reiteradas quejas del Real Madrid y del Barcelona sobre las decisiones arbitrales y censuró su actitud pese a unas decisiones que, a su juicio, les favorecen. Su crítica alcanzó también al Atlético de Madrid.

«¿De qué se queja el Real Madrid? ¿Y de qué se queja el Barcelona? Y meto al Atlético de Madrid en todo este asunto arbitral. ¡Basta ya!». Así arrancó Roberto Gómez su intervención, visiblemente molesto con las protestas de los grandes clubes.

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El periodista se preguntó por qué los equipos siguen centrándose en los árbitros: «Se pasan el día hablando de los árbitros y luego les pitan unos penaltis que te dejan boquiabierto».

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«Al Real Madrid le pitan un penalti en cada partido»

El periodista cargó con dureza contra el Real Madrid, al que considera uno de los equipos con menos motivos para quejarse de las decisiones arbitrales.

«El Real Madrid es ahora mismo el equipo que menos motivos tiene para quejarse. ¿Pero cómo puede quejarse el Real Madrid si le pitan un penalti en cada partido?», sentenció.

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Pablo Vila también hizo referencia a algunas decisiones arbitrales recientes y recordó lo ocurrido en Santander y en el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo.

El locutor analizó la polémica decisión arbitral del Barcelona-Villarreal: «El árbitro se equivocó ayer al conceder un córner al Barcelona (del que llegó el primer gol), pero también debería haber expulsado a Moleiro, jugador del Villarreal».

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El periodista Roberto Gómez insistió en que las protestas de ambos clubes son incomprensibles.

«Que el Real Madrid hable constantemente de los árbitros después de lo que pasó en el Racing de Santander y después de lo que pasó ayer con el Barcelona... O sea, sinceramente, ¡basta ya! Que se lo hagan mirar», afirmó.

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«Los árbitros ceden ante la presión»

Otro de los temas que salieron a relucir fue la presión que soportan los árbitros. Pablo Vila respaldó las declaraciones de Comesaña, jugador del Villarreal, sobre las protestas de los futbolistas de los grandes equipos y su influencia en los colegiados.

«Comesaña tiene razón en lo que dijo: los árbitros a veces sienten cierta presión por las protestas de los jugadores del Barcelona y del Real Madrid, que protestan cada vez más», señaló.

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En este sentido, Roberto Gómez planteó la posibilidad de que los árbitros se vean condicionados cuando dirigen los partidos de estos dos equipos: «A no ser que los árbitros se queden intimidados y deslumbrados cuando pitan a estos dos equipos, y meto también al Atlético de Madrid con ellos, y se dejen llevar por la presión mediática».

Por último, el periodista cerró sus contundentes declaraciones con una nueva crítica a los dos gigantes del fútbol español: «Lo que más me decepciona es que el Barcelona y el Real Madrid se pasen el día entero hablando del tema de los árbitros».