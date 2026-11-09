El club mauritano Douanes puso punto final al litigio legal con el Hafia FC de Guinea, después de recibir un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que rechazó el recurso de su rival y confirmó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) relativa a la repetición del partido de vuelta entre ambos equipos en la ronda preliminar de la Copa Confederación de la CAF.

El club mauritano anunció, en un comunicado oficial este lunes, la emisión del fallo del TAS por el que se rechaza el recurso presentado por el Hafia FC el 8 de octubre de 2026, con la ratificación de la decisión del Comité de Organización de Competiciones de Clubes de la CAF, emitida el pasado 14 de septiembre, que consideró la imposibilidad de disputar el partido como un caso de fuerza mayor y aprobó su reprogramación.

El Douanes subrayó que el fallo le otorga el derecho a clasificarse a la segunda ronda preliminar del torneo de la temporada 2026-2027, para enfrentarse al Chabab Belouizdad de Argelia.

Los detalles de la crisis se remontan a la imposibilidad de que la delegación del Douanes viajara a la capital guineana, Conakri, para disputar el partido de vuelta, previsto para el pasado 11 de septiembre, debido a que el avión que supuestamente debía trasladar al equipo sufrió un accidente, lo que llevó a la CAF a considerar el suceso como fuerza mayor y a tomar la decisión de repetir el partido.

El encuentro se disputó posteriormente el 19 de septiembre y terminó con la victoria del Douanes por un gol a cero, con lo que el equipo mauritano selló el pase a la siguiente ronda con un resultado de 3-2 en el global de los dos partidos, después de que el duelo de ida en Nuakchot terminara con empate a 2-2.

Sin embargo, el Hafia FC rechazó la decisión, al considerar que la ausencia de su rival no fue consecuencia de un caso de fuerza mayor, sino de fallos organizativos, por lo que presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que decidió el pasado 16 de octubre aplazar de forma provisional el enfrentamiento entre el Douanes y el Chabab Belouizdad, a la espera de la resolución del litigio.

Con la emisión del fallo definitivo que rechaza la apelación, la controversia legal se resolvió a favor del club mauritano, con lo que su clasificación a la siguiente ronda queda confirmada y se abre el camino a su esperado enfrentamiento con el Chabab Belouizdad.