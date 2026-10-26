«¡Les dije que no a todos!»: Nico Williams revela que rechazó al PSG, al Arsenal y al Barcelona para quedarse en el Athletic Club

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La estrella del Athletic Club Nico Williams se ha pronunciado oficialmente sobre las intensas especulaciones en torno a su futuro y ha confirmado que rechazó a varios de los clubes más grandes de Europa para quedarse en Bilbao. El internacional español admitió que despertó un gran interés entre clubes de la Premier League, la Ligue 1 y LaLiga antes de decidir seguir a largo plazo en el equipo en el que se formó.

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Un no a la élite europea

Williams ha puesto fin al largo culebrón sobre su posible salida de San Mamés al revelar el verdadero alcance del interés por ficharle. Tras la contundente victoria por 4-0 ante el Getafe, el extremo de 24 años explicó que había tenido varias oportunidades de abandonar el País Vasco durante los tres últimos mercados de fichajes de verano.

El español habló con notable franqueza sobre los equipos que intentaron ficharle durante ese periodo de intensas especulaciones. «Nunca tuve dudas de que quería quedarme aquí», declaró Williams a los medios en una rueda de prensa. Y precisó el alcance de su decisión: «Ya fuera el Barcelona u otros clubes como el PSG, el Arsenal y muchos más, dije que no a todos para quedarme aquí».





La polémica con su agente

Las declaraciones públicas del extremo llegan en un momento de cierta tensión en torno a su representación. Su agente, Felix Tainta, había sugerido recientemente que las negociaciones con el Barcelona estaban bastante avanzadas en el verano de 2024 y había insinuado que la falta de garantías para inscribirle por parte del club catalán acabó frustrando la operación. Sin embargo, Williams se apresuró a aclarar que la decisión final correspondía únicamente a él y a su círculo más cercano. Aprovechó para responder directamente a esas afirmaciones y señaló que quienes no pertenecen a su familia más cercana habían interpretado de forma algo equivocada la historia de su posible salida.

«Felix se equivocó con sus palabras, las cosas no son así», explicó el extremo, que señaló que sus contundentes declaraciones buscaban contar su propia versión. Subrayó que fue una decisión personal tomada junto a su hermano, Inaki, y sus padres. Williams insistió en que nadie le presionó para quedarse en Bilbao contra su voluntad: «Nadie me puso una pistola en la cabeza para obligarme a decidir». Con esta postura, ha acallado los rumores de que se vio obligado a quedarse por compromisos contractuales o por presiones externas de la directiva del Athletic.

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Compromiso con el proyecto de Bilbao

Con su futuro ya resuelto, Williams aspira a una década de dominio en San Mamés. El extremo firmó recientemente una asombrosa ampliación de contrato hasta 2035, uno de los compromisos más largos de la historia del fútbol moderno.

Más allá del terreno de juego, Williams expresó su deseo de ignorar el ruido habitual de las plataformas digitales. «Las redes sociales no son la vida real», afirmó, y explicó que prefiere centrarse en ser una influencia positiva para las nuevas generaciones del País Vasco. Al elegir quedarse, ha consolidado su condición de ídolo local y ha demostrado que, incluso en una era de traspasos millonarios y clubes financiados por Estados, el romanticismo sigue existiendo en el fútbol.