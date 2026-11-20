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Antonio Conte ha criticado duramente al Manchester United después de que el club decidiera nombrar a Mauricio Pochettino su nuevo entrenador permanente. El técnico italiano, cuyo nombre sonó con fuerza para el puesto en Old Trafford, sugirió que las dudas de la directiva a la hora de contratarlo reflejan un problema más profundo en el club.

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Conte cuestiona la ambición del United

Conte ha arremetido contra los clubes que deciden no contratarlo y ha sugerido que les «da miedo ganar» por su estilo de trabajo, conocido por ser exigente e intenso. El técnico de 57 años era considerado uno de los principales candidatos al puesto de entrenador del Manchester United tras la destitución de Michael Carrick, pero el gigante de la Premier League acabó eligiendo a Pochettino, exentrenador del Tottenham y del Chelsea.

Conocido por su enfoque inflexible y sus ejercicios tácticos de alta intensidad, Conte cuenta con un historial de éxitos: ha conquistado cinco títulos de la Serie A y una Premier League durante su etapa en el Chelsea. Sin embargo, parece que su fama de ser una figura temperamental y difícil de gestionar pudo influir en la decisión del United de buscar a otra persona para su proyecto a largo plazo.

Respeto por el legado de Ferguson

Pese a su frustración con el reciente proceso de contratación, en el que el United optó por Pochettino en medio de una mala racha que lo sitúa 18.º en la Premier League, con ocho puntos y una sola victoria en sus 10 primeros partidos, Conte se apresuró a expresar su profunda admiración por Sir Alex Ferguson.

«El Manchester United tiene una historia tan importante que me resulta extraño imaginar que alguien pueda tener miedo de un planteamiento destinado a devolver al club a su verdadero nivel. La última vez que ganó la liga fue en 2013, con Ferguson. Siento un inmenso respeto por Sir Alex Ferguson. He leído su libro y, cuando estaba en Londres, tuve la suerte de visitar su casa y pasar un día con él. Tiene una pasión increíble por hablar de fútbol», declaró Conte a Cronache di spogliatoio.

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Un método concebido para ganar

Conte también respondió con firmeza a quienes sostienen que su personalidad y sus exigencias en los entrenamientos resultan demasiado duras para las plantillas actuales. Su último trabajo fue como entrenador del Napoli, al que llevó al segundo puesto de la Serie A, por detrás del Inter, la temporada pasada, antes de abandonar el club de mutuo acuerdo al término de la campaña.

«Si a alguien le da miedo mi método, entonces le da miedo ganar, porque ese método lleva a la victoria. Esa es mi respuesta. Por eso considero que ciertos comentarios son casi ofensivos para el United; es como si alguien vetara que el club volviera a estar a la altura de su propia historia. Para conseguir grandes resultados hace falta un método. Y si lo que sugieres es que ese método exige trabajar duro, pues sí, así es. Todo el mundo tiene que trabajar duro, no solo los jugadores», añadió.

Un estreno de máxima exigencia para Pochettino

Mientras Conte observa desde fuera, Pochettino se prepara para un comienzo exigente en el banquillo de Old Trafford : el domingo visitará Anfield para enfrentarse al Liverpool y el miércoles viajará para medirse al Sporting CP en la Champions League, competición en la que el equipo ocupa el 17.º puesto de la fase de liga, con seis puntos tras cuatro partidos.