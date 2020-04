Leonel Hernández: “Hay otros países que han trabajado mejor el tema del descenso”

El presidente del Jocoro sigue molesto con el tema del descenso.

El Jocoro jugará contra el Platense un repechaje para evitar el descenso, según dispuso la FESFUT cuando hizo el anuncio que se suspendía el torneo. Si son los viroleños los que ganan, tendrán la oportunidad de volver a jugar en Primera División.



Leonel Hernández, presidente del cuadro fogonero, está inconforme por la forma cómo se ha manejado el tema del descenso: “Con el tema del descenso igual, porque pedimos que el torneo se suspendiera, no que terminara de una vez. Hay otros países que han trabajado mejor el tema del descenso pero aquí no escucharon a nadie”.



Sobre el tema de los finiquitos pendientes, los cuales debe entregar el 4 de mayo, Hernández comentó: “El tema de los finiquitos es complicado, porque cuando se firma ese documento, ya no hay compromiso ni del jugador ni del equipo y nosotros aún tenemos pendiente la decisión de la FESFUT sobre el repechaje”.