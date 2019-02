Quién es Leonardo Gil, el argentino que Reinaldo Rueda quiere para la Selección chilena

El "Colo", uno de los valores destacados de Rosario Central, podría actuar en La Roja debido a su doble nacionalidad.

El argentino Leonardo Gil , una de las figuras de Rosario Central en la última temporada, buen juego que ha mantenido durante el tiempo, por lo que llamó la atención de la Selección chilena para ser parte de las alternativas que necesita La Roja.

Jugador de talento comprobado que ya admitió que espera atento un posible llamado de Reinaldo Rueda a la escuadra nacional.

Por qué puede jugar por Chile

Una de las figuras canallas, de 27 años, fue valor principal en la última obtención de la Copa Argentina con el equipo de Rosario. Y la posibilidad que se vista de rojo se centra en que posee doble nacionalidad, gracias al vínculo sanguíneo con su abuela chilena.

Esta no sería la primera vez que Gil está en el radar del combinado chileno, ya que Jorge Sampaoli también lo tuvo en carpeta cuando estuvo al mando de Juan Pinto Durán.

Está dispuesto a jugar por La Roja

“Es lo bueno de tener doble nacionalidad. Tanto jugar por Chile como por Argentina me abre muchas puertas. Representar a cualquiera de los dos países sería muy lindo” , dijo en 2018 Leo, o "Colo", como le dicen sus compañeros.

De hecho, admitió que jugará “por el que me llame primero” . “Si me llaman de Argentina, jugaré por Argentina. Y si me llaman de La Roja, vestiré feliz la camiseta de Chile”, agregando que " no me han contactado, solamente he hablado con Alfonso Parot, él me dijo que han preguntado por mí en Chile. Yo estoy tranquilo y contento por mi momento, tengo que seguir igual para que aparezca una oportunidad", complementó el semestre pasado.

Al estilo de Charles Mariano

Finalmente, el "Colo" respondió cuál es el futbolista nacional que más admira: “Me identifico más con Charles Aránguiz, lo veo siempre en la Liga alemana. Es dinámico, recuperador y ataca muy bien. Es un gran volante mixto, creo que soy un poco parecido a él” , cerró el nacido en Río Gallegos.

De qué juega

Leonardo Gil se ha desempeñado como mediocampista central, el cual apoya en las labores de recuperación, como también en la creación del fútbol en el medio del campo.

Otra de sus características es la pegada a distancia con la que cuenta, siendo alternativa ofensiva y de gol para los equipos que ha defendido.