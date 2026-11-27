Cómo ver el León vs Cruz Azul con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? En esos casos puede resultar útil una red privada virtual (VPN).

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México Fox ONE

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Previa del partido

Liga MX - Cuartos de final 26 nov 2026 - 22:10 Estadio Nou Camp

El León recibe al Cruz Azul en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un partido de la Liga MX que enfrenta al séptimo clasificado con el segundo de la tabla del Apertura.

Los Esmeraldas, dirigidos por Ignacio Ambriz, llegan tras ganar por 2-1 a domicilio al Santos Laguna el 21 de noviembre. Ese resultado puso fin a una racha en la que habían empatado con Guadalajara y Toluca y perdido ante Cruz Azul.

El Cruz Azul llega después de un tropiezo. El equipo de Joel Huiqui perdió por 1-0 ante Guadalajara el 22 de noviembre, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas en liga.

El León tiene motivos recientes para estar alerta. El Cruz Azul le ganó por 2-1 el 2 de noviembre y La Máquina se ha impuesto en tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes.

Para el León, ganar en casa supondría su primera victoria ante este rival en la actual serie de resultados. El Cruz Azul, por su parte, necesita reaccionar para no perder contacto con los primeros puestos de la clasificación.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el León vs Cruz Azul.

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