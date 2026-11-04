Jugar fuera de casa contra el Atlético de Madrid es una de las tareas más ingratas del fútbol europeo. Durante casi 30 años, todos los equipos alemanes habían fracasado allí de forma más o menos estrepitosa. Hasta que un Bayern de Múnich muy castigado en muchos sentidos logró aquel martes de noviembre de 2026 una notable victoria por 2-0 en el Estadio Metropolitano.

La situación de partida difícilmente podía ser peor para los muniqueses. En las últimas semanas, el Bayern de Múnich había recibido malas noticias de todo tipo prácticamente sin descanso. La muerte del padre de Joshua Kimmich, el colapso del entrenador Vincent Kompany y una serie de lesiones que había mermado especialmente el ataque. A ello se sumaban tropiezos deportivos como los errores ante el FC Augsburgo y el Viking Stavanger, así como el empate encajado a última hora el sábado en el gran duelo de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

Y entonces, en Madrid, el equipo del entrenador interino Aaron Dank jugó de repente como si llevara semanas perfectamente compenetrado y llegara con una racha de victorias a sus espaldas. Un poco como el Bayern de Múnich durante gran parte de la temporada pasada.

Tras acalorados debates, Lennart Karl responde sobre el terreno de juego

«Fue, sencillamente, una actuación de categoría mundial», elogió después el director deportivo Max Eberl. Su equipo lo había hecho «casi todo bien desde el primer hasta el último minuto». El capitán Manuel Neuer, ya recuperado, afirmó: «Fue un dominio total desde el primer minuto hasta el 93. Diera igual lo que nos planteara el Atlético, siempre tuvimos una respuesta».

Los muniqueses no entraron en las escaramuzas propias del Atlético, por lo que la afición del Metropolitano, tan dada a la euforia, ni siquiera llegó a encenderse. Tampoco les desconcertó que, por momentos, el Atlético jugara con doce, porque su entrenador, Diego Simeone, se adentraba con frecuencia en el campo desde su zona técnica con su habitual intensidad. Ni les inquietó que, pese a dominar claramente desde el inicio, tardaran mucho en generar ocasiones, y más aún en marcar.

El alivio llegó finalmente en el minuto 54 por medio de Lennart Karl. Precisamente Lennart Karl, de quien se había hablado en las últimas semanas más que de cualquier otro jugador del Bayern de Múnich. Demasiadas redes sociales, poca humildad y demás. El presidente honorífico Uli Hoeneß había anunciado una «conversación seria» con el joven de 18 años. Ahora Karl respondió sobre el terreno de juego. El primer aspecto sumamente positivo para el Bayern de Múnich.

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El Bayern de Múnich también puede ganar sin Kane y Olise a un nivel deslumbrante

El lateral derecho Konrad Laimer sentenció con el 2-0 en el minuto 74. Eso significa, además, que las dos grandes estrellas, Harry Kane y Michael Olise, se quedaron sin marcar. Como ya ocurrió en el 2-2 contra el Dortmund, cuando también marcaron Laimer y Dayot Upamecano.

Kane acumula ya tres partidos sin marcar. Tras desperdiciar sus ocasiones contra el BVB, el mejor jugador del mundo no acertó con ninguno de sus cinco remates en Madrid. Al menos, dio la asistencia a Laimer para el 2-0. Olise había terminado tocado el partido contra el Dortmund. Por eso, en Madrid le faltó su explosividad habitual. Aunque el francés se mostró voluntarioso y participó mucho, una y otra vez se atascó al regatear, dio media vuelta o acabó en el suelo.

Naturalmente, cabría preocuparse ahora por el estado de forma de ambos. Pero su extraordinaria calidad y la regularidad que han mostrado en los últimos meses deberían inspirar la firme confianza de que Kane y Olise recuperarán muy pronto su nivel casi por sí solos. Por tanto, queda sobre todo un segundo aspecto especialmente positivo: el Bayern de Múnich también puede ganar a rivales de primer nivel sin que sus dos grandes estrellas estén en plena forma. Y, por cierto, también sin Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

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El Bayern de Múnich vuelve a dejar su portería a cero tras siete partidos

Por último, el tercer aspecto positivo: tras siete partidos en los que había encajado al menos un gol en cada uno, el Bayern de Múnich volvió a dejar su portería a cero en Madrid. El principal responsable fue el líder de la defensa, Dayot Upamecano, el mejor jugador muniqués en el Metropolitano.

Su compañero en el centro de la defensa, Jonathan Tah, que había bajado su nivel últimamente, mejoró a lo largo del partido tras un comienzo difícil y volvió así a meterse en la pugna con Min-Jae Kim. Los dos laterales, Laimer y Josip Stanisic, se mostraron muy dispuestos a atacar sin descuidar las tareas defensivas. Por eso, el portero Manuel Neuer apenas tuvo trabajo en su regreso.

Con la victoria, el Bayern de Múnich subió, al menos provisionalmente, al octavo puesto de la clasificación, que le daría acceso directo a los octavos de final. Después de todos los reveses de las últimas semanas, los muniqueses reafirmaron su condición de máximos favoritos al título de la Liga de Campeones. Si el Bayern de Múnich regresa al Metropolitano el 5 de junio de 2027 para disputar la final, quizá pueda mirar atrás y recordar esta victoria como el punto de inflexión emocional de la temporada.

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