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Tercer partido sin ganar: con numerosas bajas y mucho tiempo en inferioridad numérica, el Bayern no pasó del 0-0 ante el Hamburgo SV. Las notas de sus jugadores.

Empate ante el 1. FC Colonia, derrota frente al OSC Lille, debates en torno a Jamal Musiala, que vuelve a estar de baja por una rotura de fibras musculares . A ello se suman las lesiones de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Harry Kane. El conjunto muniqués llegó a Hamburgo tocado anímicamente y mermado por las bajas.

Vincent Kompany sorprendió al incluir a Sacha Boey, Bara Ndiaye y Noah Codjo-Evora en el once inicial . El Bayern dominó durante buena parte del partido, pero apenas generó ocasiones. En el minuto 44, Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión innecesaria .

El Borussia Dortmund puede situarse el domingo con cuatro puntos de ventaja al frente de la Bundesliga si vence al Bayer Leverkusen.

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Aquí puedes leer la crónica del partido del Bayern de Múnich ante el Hamburgo SV.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Jonas Urbig

Firmó probablemente la parada más insólita de su carrera hasta ahora. En el minuto 48, Urbig temió, sin motivo, que un despeje de Stanisic hacia su propia portería pudiera considerarse una cesión deliberada. Por eso, en vez de detener el balón con las manos, lo cabeceó por encima del larguero justo antes de que cruzara la línea. De forma más convencional, rechazó un astuto lanzamiento de falta de Albert Grönbaek (45+1) y un remate a corta distancia de Sebastiaan Bornauws (49). Nota: 2,5.

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Sacha Boey

Tras cinco breves apariciones, fue titular por primera vez esta temporada. Se esforzó, pero se le notó claramente la falta de ritmo de competición. Nota: 4.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Min-Jae Kim

Muy sólido en defensa, como demostró en un duelo importante con Patson Daka cuando este ya había superado la línea defensiva (23). Kim también aportó en ataque: en el 19 habilitó con un gran pase al espacio a Ndiaye antes de su ocasión y, en el 60, regateó de forma espectacular hasta entrar en el área rival. Nota: 2.

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Jonathan Tah

Entró en el once por Dayot Upamecano. Pasó bastante más desapercibido que su compañero de zaga Kim, pero cumplió. Nota: 3.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Josip Stanisic

Continuó alternando entre los dos laterales. Ante el HSV volvió a empezar por la izquierda. En el 48 despejó hacia su propia portería y provocó así el rechazo de cabeza de Urbig. En el 63 tuvo mucha suerte de salir impune de una patada a Rössing-Lelesiit. Nota: 4.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Joshua Kimmich

En el minuto 4 estuvo cerca de marcar un gol olímpico. Después intentó impulsar al equipo, pero no aportó acciones decisivas antes de ser expulsado con roja directa poco antes del descanso por una reacción completamente innecesaria. Alexander Rössing-Lelesiit primero le dio un leve empujón y Kimmich respondió tirándole del pelo hasta derribarlo. Nota: 6.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Tom Bischof

Uno de los más activos en el doble pivote. Bischof fue, con diferencia, el jugador del Bayern que más intervino con balón, ganó muchos duelos y dio varios pases que abrieron el juego. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Lennart Karl

Su bajón de forma resulta cada vez más desconcertante . Como ya ocurrió ante el Colonia y el Lille, Karl estuvo muy flojo en la banda derecha frente al HSV. Fue sustituido en el minuto 52, al parecer por problemas en la cadera. Nota: 5.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Aleksandar Pavlovic

Participó a menudo en el juego, pero acabó sin tener influencia como mediapunta. Nota: 4.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Bara Ndiaye

Hasta ahora, el senegalés de 18 años solo había disputado dos partidos esta temporada, con un total de cuatro minutos. Ante el HSV fue titular por primera vez, además en una posición poco habitual para él, la banda izquierda. En el 19 apareció con peligro en el área, pero su disparo fue bloqueado. Por lo demás, pasó desapercibido y fue sustituido al descanso. Nota: 4,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el HSV: Noah Codjo-Evora

Tras los experimentos fallidos con Karl, Bischof y Konrad Laimer, Kompany apostó por primera vez de inicio por Noah Codjo-Evora como hombre más adelantado ante el HSV. Aunque el joven delantero de 19 años se ofreció una y otra vez, apenas logró entrar en juego. Aparte de un disparo en el minuto 9, no dejó acciones destacadas. Nota: 5.

Bayern de Múnich, notas ante el HSV: suplentes

Luis Diaz: Entró al descanso por Ndiaye y sumó así su segunda aparición desde el banquillo tras recuperarse de una rotura de un haz muscular. Diaz se situó en la banda izquierda y dio al menos algo más de vida al ataque muniqués. Nota: 3,5.

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Konrad Laimer: Sustituyó a Karl en el 52, pasó a jugar como extremo derecho y tuvo que retirarse en el 87 con molestias. Nota: 4.

Nathaniel Brown: Entró por Laimer poco antes del final. Sin calificar.