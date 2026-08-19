La juventud de los suabos se impuso en el Campus del récordman del fútbol alemán por 6:1 (4:0). El hombre más destacado sobre el campo fue Eniz Redzepi, que marcó los cuatro goles de la primera parte y volvió a golpear por quinta vez poco después de la reanudación (50'). Chris Afanou anotó el gol del honor para los muniqueses, antes de que Kirill Serdiuk pusiera el broche final en el tiempo añadido.

El Bayern todavía había ganado sus dos primeros partidos del grupo D en la fase previa de la DFB-Nachwuchsliga. Los de Stuttgart, en cambio, cayeron el pasado fin de semana ante el FC Ingolstadt por 2:3. Aun así, era el duelo cumbre adelantado del sur, al que Karl también asistió desde la grada para apoyar a sus antiguos compañeros de equipo. El jugador de 18 años sigue lidiando con las secuelas de una rotura de fascículos musculares en el muslo anterior izquierdo, que también le había costado su participación en el Mundial.

"Aunque en la fase inicial hicimos un buen partido, al final fue una derrota merecida, también por la diferencia", explicó el entrenador jefe del U19 del Bayern, Leonhard Haas, tras el partido: "Stuttgart fue simplemente más eficiente. Tenemos que sacar nuestras conclusiones de este partido y hacerlo mejor el domingo". Entonces, a los jóvenes del FCB les tocará medirse al Ingolstadt, verdugo del VfB. Stuttgart, por su parte, se enfrentará al SpVgg Unterhaching.

VfB Stuttgart: ¿Podría Eniz Redzepi jugar también para la DFB?

La cantera del VfB, liderada por Redzepi, pasa ahora a encabezar la tabla gracias a la goleada y a una mejor diferencia de goles (+5). Redzepi, autor de cinco tantos, suma ya ocho goles esta temporada tras tres partidos.

El jugador de 18 años posee tanto la nacionalidad albanesa como la alemana. Ya ha jugado tres veces con la sub-19 de Albania. Como todavía no ha disputado ningún partido internacional absoluto, el goleador también podría seguir jugando para la DFB.



