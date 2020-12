Lenis y Aránguiz le devuelven la alegría a Universidad de Chile

El ciclo de Dudamel marcó su primer gran golpe con una victoria clave en La Florida que lo reengancha al León en la parte alta.

Universidad de Chile está feliz y no solo por haberle ganado al Audax Italiano en La Florida (3-1), sino que porque renovó su ataque con Reinaldo Lenis y Pablo Aránguiz y de apenas estar sacando la tarea adelante logró marcar distancia en el marcador, asentarse en zona de y superar a punta de contragolpes todo lo que envuelve visitar al Verde en el sintético.

Después de un primer lapso en el que apenas destacó un córner de Iván Ledezma cerrado que casi se convierte en gol olímpico de no ser por las uñas de Fernando de Paul, el fútbol llegó con el complemento y rápidamente Lenis cabeceó un córner de Gonzalo Espinoza y Camilo Moya percutó un cambio de frente de Jimmy Martínez para instalar cierta comodidad en las huestes azules, que ya no sufren tanto para marcar diferencias en las bandas y no requieren de Ángelo Henríquez en funciones para las cuales es inexperto.

Con Larrivey mejor acompañado, crece la U en explosión. Después del descuento de Gonzalo Álvarez, quien resuelve una recuperación de Joaquín Montecinos que Rodrigo Holgado hizo rebotar en Tuto que la dejó a disposición del atacante que llegó desde Unión San Felipe, Rafael Dudamel respondió con el ingreso de un Aránguiz que tras la lesión entró a sufrir faltas y meter ese cambio de ritmo que solo ofrece Montillo -ausente-. Su gol, para opacar toda duda, resolvió una faena durísima y bastante igualada. Moya lo vio dispuesto a arremeter en ofensiva y habilitó de derecha a izquierda. El ex picó desde mitad de cancha hasta sacarse de encima a Joaquín Muñoz y definir a placer la firma de una victoria que lo reengancha al León con los líderes y la saca -casi por completo- de sus presiones con la tabla de promedios.