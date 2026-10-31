La ambición de Marruecos de albergar el Mundial ya no se limita a organizar los partidos del torneo y acondicionar los estadios para recibir a las selecciones y a las aficiones, sino que se ha convertido en un amplio proyecto de desarrollo que busca redibujar el mapa de las infraestructuras y el transporte, y ampliar el círculo de beneficiarios para incluir las distintas regiones del reino, en el marco de unos preparativos excepcionales para acoger la edición de 2030.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, aseguró que los esfuerzos del reino para organizar el Mundial se apoyan en una acumulación histórica y en una larga trayectoria de desarrollo que arrancó a finales de la década de los noventa del siglo pasado, antes de culminar con la obtención del honor de organizar la edición de 2030.

Lekjaa explicó, en unas declaraciones recogidas por el sitio marroquí "Hespress", que la próxima edición del Mundial tiene un carácter excepcional, al conmemorar el centenario del inicio del torneo, mediante su organización en dos continentes y tres países, y señaló que Marruecos representará al continente africano en este acontecimiento mundial.

El presidente de la Federación Marroquí reveló la inclusión de 38 emplazamientos para el alojamiento de las selecciones dentro del pliego de condiciones del torneo, en un paso que supera el concepto tradicional que limita los lugares de concentración de los equipos a las ciudades sede de los partidos, y que abre la puerta a un reparto más amplio de los beneficios vinculados a la organización del acontecimiento.

Lekjaa recalcó que la visión marroquí no busca circunscribir los réditos de desarrollo del Mundial a las seis ciudades que acogerán las competiciones, sino que pretende extender el beneficio a la mayor superficie geográfica posible, de modo que se garantice que los efectos del torneo lleguen a las distintas zonas del país.

En el mismo contexto, apuntó a la vinculación de la organización del Mundial con un conjunto de grandes proyectos estructurales, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras y el transporte ferroviario, entre ellos la prolongación de la línea del tren de alta velocidad hasta la ciudad de Marrakech, con la intención de desarrollar la red en el futuro y extenderla hacia Agadir.

De este modo, Marruecos apuesta por convertir el Mundial de 2030 en una etapa decisiva de su trayectoria de desarrollo, de manera que el legado del torneo no se limite a los estadios y las instalaciones deportivas, sino que se extienda a los proyectos de transporte, las infraestructuras y el desarrollo de las ciudades, dejando una huella que vaya más allá de los años en los que se disputarán las competiciones.