Marruecos ha elevado el nivel del desafío en la carrera por albergar la final del Mundial 2030, después de que Fawzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, asegurara que el Gran Estadio Hassan II de Benslimane acogerá el partido final del torneo, pese a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aún no ha anunciado el estadio que albergará el encuentro.

Lekjaa realizó estas declaraciones durante un acto del partido Autenticidad y Modernidad en la ciudad de Bouznika, donde habló con gran confianza sobre la victoria de Marruecos en la batalla relativa al partido más importante del torneo.

El presidente de la Federación Marroquí afirmó, según destacó el diario español "Sport": "Lo que deben saber es que la provincia de Benslimane tendrá el honor de albergar la final del Mundial 2030".

Lekjaa no se detuvo ahí, sino que llegó incluso a imaginar a los dos protagonistas de la final, deseando un enfrentamiento entre Marruecos y la selección de Francia, y añadió: "Y si Dios quiere, que haya una final que reúna a Marruecos y Francia para que podamos tomarnos la revancha", entre la reacción y los aplausos de los presentes.

Las declaraciones de Lekjaa adquieren especial relevancia, ante la falta de un anuncio oficial de la FIFA hasta el momento sobre el estadio que albergará la final del Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, junto a partidos conmemorativos con motivo del centenario del inicio de la Copa del Mundo en Sudamérica.

El estadio Hassan II compite con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou

Las declaraciones de Lekjaa sitúan al Gran Estadio Hassan II en el corazón de la competencia con España, que a su vez cuenta con opciones destacadas para albergar la final, encabezadas por los estadios Santiago Bernabéu y Spotify Camp Nou.

La candidatura marroquí se apoya en gran medida en el proyecto del estadio Hassan II, que se está construyendo en la provincia de Benslimane, entre Casablanca y Rabat, con una capacidad cercana a los 115.000 espectadores.

Esta capacidad convertiría al nuevo estadio en uno de los más grandes del mundo en el fútbol, además de su diseño distintivo, inspirado en las jaimas tradicionales utilizadas en las temporadas marroquíes.

Se prevé que las obras de construcción del estadio finalicen en 2027, es decir, tres años antes del inicio de la Copa del Mundo, lo que otorga a Marruecos tiempo suficiente para probar la instalación y prepararla para albergar el evento mundial.

Marruecos no contempla el proyecto únicamente como un estadio deportivo, ya que el estadio Hassan II representa uno de los símbolos más destacados de la transformación urbanística y deportiva del país, y uno de los elementos más importantes de la candidatura marroquí conjunta con España y Portugal.

La FIFA aún no ha decidido el estadio

Pese a la gran confianza con la que habló Lekjaa, la situación oficial no ha cambiado, ya que la FIFA aún no ha anunciado el estadio que albergará la final del Mundial 2030.

Por tanto, las declaraciones del presidente de la Federación Marroquí no representan un anuncio oficial de la adjudicación del partido final a Marruecos, sino que reflejan el grado de confianza del reino en su capacidad para ganar la carrera, además de ser un claro mensaje de presión frente a la candidatura española.

La intensidad de la competencia por albergar la final se ha incrementado en los últimos meses, ante el empeño de Marruecos en su derecho a acoger el partido más importante del torneo, frente al deseo español de disputar la final en su territorio y coronar al campeón del mundo 2030 en uno de sus grandes estadios.

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