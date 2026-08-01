El club saudí Al-Ahli cerró un nuevo fichaje ofensivo, imponiéndose a su rival Al-Diriyah, en medio del estado de tristeza que vive la afición del equipo por la salida del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como técnico del Al-Ahli anteayer jueves, para dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior entrenador, Eddie Howe.

El diario saudí Asharq Al-Awsat señaló este sábado que el Al-Ahli cerró el fichaje del saudí Abdullah Radif, exdelantero del Al-Hilal, que se convierte en su incorporación más reciente del mercado veraniego en curso.

El diario precisó que Radif se unirá al Al-Ahli en una operación como agente libre, tras finalizar su contrato con el Al-Hilal, mediante un contrato que se extiende por los próximos 4 años y que finaliza en 2030.

El futbolista de 23 años ya había acordado con el Al-Ahli incorporarse a sus filas con anterioridad, pero el club Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn League, intervino de forma sorpresiva y estuvo cerca de arrebatar el fichaje.

El Al-Ahli logró sortear la intervención del Al-Diriyah y hacerse con los servicios de Abdullah Radif, quedando el anuncio oficial de la operación pendiente para las próximas horas, tras completar los trámites administrativos y obtener su firma oficial.

El Al-Hilal había anunciado, el pasado 7 de julio, la salida definitiva de Abdullah Radif de sus filas, tras 5 años desde su promoción al primer equipo, durante los cuales fue cedido a los clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq y Al-Feiha.

Radif ya había acordado, de hecho, con el club Al-Ittihad incorporarse a sus filas, con un contrato que se extendía por 3 temporadas, durante las cuales recibiría 27 millones de riales, a razón de 9 millones por cada temporada, antes de que el Al-Ittihad se echara atrás por no disponer de la liquidez financiera necesaria para completar la operación.

Se espera que Radif sea el tercer delantero del Al-Ahli, en competencia con el brasileño Ricardo Matías, por detrás del inglés Ivan Toney y el saudí Firas Al-Buraikan.

De este modo, el futbolista de 23 años será el sexto fichaje del Al-Ahli en el mercado veraniego actual, tras el gambiano Aboubakar Sidi Kanté, el portugués Francisco Trincão, el armenio Eduard Spertsyan y los saudíes Meshaal Al-Mutairi y Nayef Masoud.

Cabe recordar que la última experiencia del joven delantero saudí fue con el club Al-Feiha durante la segunda mitad de la temporada pasada, en la que solo disputó 8 partidos, sin marcar ningún gol, aunque dio dos asistencias.