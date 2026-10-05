Todos los rumores de traspaso de las últimas semanas han causado impacto en Kees Smit, según contó Leeroy Echteld este lunes por la noche en Rondo, en Ziggo Sport. «Le ha afectado», aseguró el entrenador del AZ.

El AZ parece tener oro entre manos con Smit, aunque también hay una cara menos amable. Prácticamente todos los grandes clubes de Europa han sido vinculados con el centrocampista de veinte años, por el que habría que pagar decenas de millones. Por ahora, sin embargo, Smit sigue jugando en Alkmaar, donde tiene contrato hasta mediados de 2028.

«Al comienzo del periodo de traspasos sí esperaba marcharme», dijo Smit a finales de septiembre en declaraciones a VI. «Pero en realidad nunca llegó nada. No me ha molestado quedarme en el AZ, y sigue sin molestarme. Todavía hay mucho por mejorar. Y además aquí simplemente estoy en mi sitio».

Echteld añadió en Rondo que Smit sí se ha visto afectado por todo el revuelo en torno a su posible traspaso y por la entrada en escena del superagente portugués Jorge Mendes, que debía cerrar un fichaje récord.

«El futuro dirá si fue una decisión inteligente del AZ recurrir a él», afirmó Echteld. «Cuando se trata de cantidades tan grandes y de clubes de ese nivel... Quizá sintieron que tenían que traerlo».

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«Pero a él (Smit, red.) le ha afectado. Simplemente le ha afectado. Aunque, naturalmente, también se lo ha generado él mismo. En el momento en que eres tan bueno a una edad tan joven, recibes esa atención».

«Por lo demás, es un chico bastante estoico», continuó Echteld. «Se puede hablar muy bien con él. Siempre es de respuestas cortas, porque así termina antes. Pero a veces también lo llamo un momento. Simplemente para hablar de cómo va todo, de lo que se espera de él. No solo en ataque, sino también en defensa».