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Leeds United, Brentford y Crystal Palace compiten, según las informaciones, con clubes europeos por Bismark Owusu, extremo de 18 años del Leicester City sin contrato profesional, de cara al mercado de enero. El atacante, que juega por la derecha, ha destacado en las categorías inferiores sin firmar un contrato profesional y despierta un firme interés entre clubes de la Premier League y del continente.

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Tres clubes ingleses siguen a la joven promesa

El joven Owusu, del Leicester, se ha convertido en objetivo de Leeds, Brentford y Palace para el mercado de invierno, aunque también interesa a clubes extranjeros, según informa TEAMtalk . El adolescente marcó 12 goles y dio siete asistencias en la Premier League sub-18 la temporada pasada y sigue jugando habitualmente con el sub-18 del Leicester esta campaña. Aún no ha debutado con el primer equipo, pero también ha disputado minutos con el sub-21 en la Premier League 2 y la Premier League Cup.

Los clubes extranjeros tienen en cuenta su pasaporte italiano

La competencia por fichar a Owusu va más allá de la máxima categoría inglesa: según el citado medio, clubes italianos y neerlandeses también siguen de cerca su constante progresión en las categorías inferiores del Leicester. Además de poder representar a Inglaterra y Ghana a nivel internacional, el adolescente tiene pasaporte italiano, un detalle que los pretendientes europeos consideran una gran ventaja para cerrar la operación con facilidad.

Owusu acaba de cumplir 18 años y todavía no tiene contrato profesional con el Leicester. Esta situación ha alimentado las especulaciones sobre su futuro a corto plazo y plantea un serio desafío al club, pese a su firme deseo de ofrecer un contrato profesional a una de las mayores promesas de su cantera.

El Leicester se arriesga a perder otra joya

El Leicester, actualmente séptimo en la League One, tiene una sólida trayectoria en el desarrollo de jóvenes talentos, aunque le ha resultado difícil retenerlos cuando despiertan el interés de clubes de la máxima categoría. El ejemplo más claro llegó el verano pasado, cuando otro canterano, Jeremy Monga, dejó el club para fichar por el Manchester City en una operación de 12,5 millones de libras .

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El medio añade que, por ahora, no se ha confirmado ninguna oferta formal ni negociación avanzada por Owusu, aunque cada vez son más los clubes de Inglaterra y de la Europa continental que lo siguen. Un traspaso a mitad de temporada supondría un salto importante para un jugador que aún compite en categorías inferiores. La mayoría de sus pretendientes lo ve como una apuesta de futuro, no como una opción inmediata para el primer equipo.

Semanas decisivas para el cotizado joven

Las próximas semanas determinarán si el creciente interés de Leeds, Brentford, Palace y los clubes europeos se traduce en propuestas concretas en enero. El Leicester trabaja intensamente entre bastidores para asegurar el futuro del prometedor extremo y evitar que otro de sus talentos más preciados se marche a un equipo de la máxima categoría. Sin embargo, ante el interés de clubes ingleses y del continente, el equipo de la League One lo tendrá difícil para retener a Owusu.