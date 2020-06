El Leeds de Bielsa, cada vez más cerca de la Premier League

derrotó por 3-0 a por la jornada 39 de la Championship y está un paso más cerca de la Premier League. Los Blancos acarician el regreso a la primera división luego de 16 años.

A los diez minutos del encuentro, el equipo de Marcelo Bielsa abrió el marcador mediante un delicado remate de Patrick Bamford desde la puerta del área, luego del pase de Helder Costa. La ventaja temprane lo llevó a sufrir la reacción de Fulham, que no tuvo problemas en arriesgar en busca del empate.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, sobre el inicio de la segunda mitad, los dirigidos por el Loco salieron al campo mejor de lo que se fueron y Ezgjan Alioski amplió la ventaja. Jack Harrison sentenció el encuentro a falta de 20 minutos para el final y cerró un triunfo clave ante el cuarto de la tabla.

El equipo del entrenador argentino es líder del torneo con 74 puntos, ocho de diferencia sobre , que es tercero (los primeros dos ascienden). El histórico equipo que supo representar a en competiciones continentales posee una ventaja bastante favorable de cara a los siete partidos que restan por jugarse y con este resultado se acerca un poco más a la máxima categoría.

💬 "The win was necessary for us, very important" Marcelo chats to the press after today's 3-0 win https://t.co/7u2dNbmxrE