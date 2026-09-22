"Hoy solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol", declaró un Fabian Hürzeler visiblemente molesto a comienzos de marzo en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo contra el Arsenal FC. Su análisis no fue en absoluto desacertado. Al fin y al cabo, los Seagulls fueron con claridad el equipo superior y dominante en el duelo con los Gunners durante casi todo el encuentro.

Sin embargo, no se vieron recompensados con un gol propio, por lo que al final el marcador reflejó una derrota por 0-1. Brighton superó a los londinenses en prácticamente todas las estadísticas relevantes. No obstante, el equipo de Hürzeler no fue capaz de transformar sus numerosas ocasiones en algo tangible. Una acción individual de la estrella del Arsenal Bukayo Saka, favorecida por un grave error del guardameta de Brighton Bart Verbruggen, acabó marcando la diferencia y le bastó a los Gunners para llevarse una ajustada victoria.

Sin embargo, Hürzeler no quiso dejarlo en un análisis frío del partido tras el pitido final. Con palabras contundentes, criticó la manera en la que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, entiende el fútbol y hace jugar a su constelación de estrellas londinense. Subrayó hasta qué punto eso contrastaba con la imagen de un líder de la Premier League nominalmente muy superior.

"Nunca seré un entrenador que intente ganar así. Si salen campeones, nadie preguntará cómo lo han hecho. Se nota de verdad que hacen todo para ganar", explicó el alemán, antes de añadir en tono de pregunta a los periodistas presentes: "Si les preguntara a todos ustedes aquí en la sala: '¿De verdad les ha gustado este partido de fútbol?', quizá uno levantaría la mano porque es un gran aficionado del Arsenal. Pero, por lo demás, seguro que nadie".

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Brighton y Hürzeler desmantelan al Arsenal FC

Qué fútbol quería proponer Hürzeler, por su parte, ya se podía intuir entonces a grandes rasgos. En el verano de 2024, el técnico de 33 años se había hecho cargo de los Seagulls y la directiva del club le había otorgado de inmediato un contrato de larga duración por cinco años, sabiendo que haría falta algo de tiempo para que su sello quedara consolidado sobre el césped. Sin embargo, bajo la dirección del alemán, la evolución constante de Brighton desde entonces es innegable.

Mientras que al comienzo de la etapa de Hürzeler la línea defensiva se destapó como un claro talón de Aquiles y el equipo encajaba goleadas una tras otra ante rivales futbolísticamente superiores, con el tiempo el técnico ha logrado cada vez mejor encontrar un equilibrio funcional entre ataque y defensa.

Cómo puede verse eso sobre el terreno de juego con una ejecución casi impecable lo sufrió precisamente el Arsenal FC en sus propias carnes el pasado fin de semana. Brighton barrió por 3-0 en el Falmer Stadium al líder, que hasta entonces seguía invicto, en un encuentro en el que el equipo de Hürzeler firmó una exhibición futbolística y, sobre todo, táctica.

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Brighton ejecuta a la perfección el plan de Fabian Hürzeler

Desde el primer minuto, los Seagulls sometieron a los londinenses a una presión máxima y agresiva, lo que provocó que los Gunners no pudieran desplegar en ningún momento su juego basado en la posesión y el control. La línea ofensiva de Brighton llegó a atacar por momentos a los defensores del Arsenal FC ya en su propia área. Con enorme inteligencia, cerraron líneas de pase sencillas, saltaron con agresividad sobre los jugadores en posesión en superioridad numérica y, cuando a los Gunners ya solo les quedaba como opción el balón largo hacia delante, recuperaban rápidamente la pelota gracias a un posicionamiento inteligente.

Solo en los primeros 15 minutos, el portero del Arsenal David Raya no logró conectar con un compañero en tres de sus siete pases, porque Brighton, por un lado, presionó una y otra vez de forma activa al español y, por otro, generó superioridad en el centro, de modo que a menudo solo le quedaba el pase lateral hacia los también bien tapados laterales Jurrien Timber y Riccardo Calafiori o un balón sin control hacia el círculo central.

La consecuencia fueron un total de nueve recuperaciones en el último tercio, la cifra más alta lograda por un rival del Arsenal desde el Liverpool FC en diciembre de 2023, también con nueve. En total, Brighton ya suma 35 recuperaciones en el último tercio en la competición actual, ocho más que el Everton FC, segundo en esta estadística entre todos los equipos de la Premier League.

Hürzeler elogia a su equipo en los términos más elogiosos

"La clave fue que cada jugador, cuando iba a un duelo, siempre tenía la sensación de que uno de sus compañeros estaba detrás de él", señaló Hürzeler, que elogió a su equipo con entusiasmo por la ejecución impecable de su concepto táctico. "Si un jugador era desbordado, aparecía el siguiente (compañero). La pregunta es: ¿se puede confiar unos en otros sobre el campo? ¿Confían mutuamente? ¿Conoce cada uno su papel en las jugadas a balón parado? ¿Estás siempre despierto y plenamente presente en cada situación y en cada momento del partido?"

Tras la victoria ante el Arsenal, Brighton cuenta ahora con el mejor ataque de la liga. Después de cinco partidos, los Seagulls ya suman 16 goles; en la historia de la Premier League, solo el Manchester City en la temporada 2022/23 marcó más tantos (19) en las primeras cinco jornadas.

Además, el planteamiento del entrenador de Brighton también está teniendo un efecto positivo en defensa. En los ocho partidos oficiales disputados hasta ahora, Brighton ha dejado su portería a cero por quinta vez. La temporada pasada hicieron falta el doble de intentos para alcanzar la marca de cinco partidos sin encajar. "Lo más importante es no encajar goles atrás", afirmó Hürzeler.

También el técnico del Arsenal, Arteta, mostró respeto por ello. "Ya desde el primer saque de banda", el español se dio cuenta de la extrema presión de Brighton. "Los errores técnicos en nuestro propio campo; no respetamos ninguno de los principios de juego que hay que cumplir para salir de este tipo de situaciones de hombre contra hombre. Estuvimos constantemente defendiendo", dijo Arteta.

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¿Qué jugadores brillan especialmente bajo las órdenes de Hürzeler?

A lo largo de las últimas ventanas de fichajes, Hürzeler ha ido ensamblando poco a poco un equipo ajustado exactamente a sus exigencias. Con Chema Andres, fichado del VfB Stuttgart poco antes del cierre del mercado, por ejemplo, el técnico alemán ha encontrado el tipo de jugador perfecto para recuperar cuanto antes los balones largos despejados desde la defensa rival.

Con sus casi dos metros y su fortaleza en los duelos, el español aporta las condiciones físicas necesarias. Además, es lo suficientemente rápido como para asegurar las transiciones defensivas necesarias si la trampa de presión más adelantada no se cierra a tiempo. También el exjugador del Hamburgo Luka Vuskovic, fichado en verano por 55 millones de euros procedente del Tottenham Hotspur, se ha consolidado en muy poco tiempo como un indiscutible titular.

Otro componente importante en el sistema de Hürzeler es el exinternacional Pascal Groß, que ya se incorporó al club del sur de Inglaterra el pasado invierno, después de haber ido quedando cada vez más relegado en el BVB. A las órdenes de su compatriota, el jugador de 35 años vive una especie de segunda juventud en los Seagulls y, de forma totalmente sorprendente, lidera la clasificación de goleadores y asistentes de la Premier League tras cinco jornadas por delante de superestrellas como Erling Haaland, Florian Wirtz y compañía, con tres goles y cuatro asistencias. También en el triunfo por 3-0 ante el Arsenal, Groß marcó el 1-0 en el minuto 31 y más tarde asistió en el gol de Chema que cerró el marcador en el 57'.

"Me siento muy bien, muy cómodo. Es una buena mezcla entre forma física, experiencia y la colaboración con Fabian Hürzeler, un entrenador que me utiliza de manera que mis virtudes salen a relucir", explicó Groß en una entrevista con kicker al señalar los motivos de su excelente momento de forma. El equipo está logrando actualmente llevar a la práctica casi a la perfección lo que exige Hürzeler. "Algunos de los goles llegaron gracias a nuestra presión y a las recuperaciones altas que se derivan de ella. En general, generamos muchas ocasiones de gol", dijo el centrocampista.

Groß se beneficia sobre todo de que en el juego ofensivo disfruta de más libertad y puede interpretar su rol de una manera más ofensiva. "Es como el buen vino. Cuanto mayor se hace, mejor es", elogió Hürzeler. Groß hace "cosas que no se pueden medir cuando está en el campo, pero que vemos cada día en los entrenamientos. Tiene la capacidad de crear cohesión social entre todos nuestros jugadores. Tenemos muchas nacionalidades y naciones diferentes, y él tiene la sensibilidad para todas esas dinámicas".

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Mikel Arteta tiende la mano a Fabian Hürzeler para la reconciliación

También porque en Brighton ahora mismo todo funciona a la perfección, en la tabla el equipo ascendió al tercer puesto tras su tercera victoria, Hürzeler renunció esta vez a una arenga encendida. A diferencia del enfrentamiento de hace casi medio año, tenía poco que reprocharle al rival. Al fin y al cabo, el Arsenal había encajado a la perfección en el plan de partido del alemán y durante los 90 minutos apenas encontró soluciones ante la presión constante de Brighton.

Y así fue Arteta quien compareció ante la prensa después del encuentro y enterró de una vez por todas la "disputa" entre ambos técnicos. A diferencia del último cara a cara, cuando todavía había despachado las declaraciones de Hürzeler con comentarios sarcásticos e incluso las había ridiculizado un poco, el sábado el español solo tuvo palabras de aprecio y elogio hacia su colega.

"Estoy aquí para decir mi opinión, dar la cara por mi club y sacar lo mejor de mis jugadores. Lo que pasó ya está terminado. Eso queda en el pasado. Tengo un enorme respeto por Fabian y por lo que ha conseguido. Lo que Brighton está logrando como club bajo su mando es simplemente extraordinario", elogió Arteta.