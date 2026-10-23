La estrella del baloncesto estadounidense LeBron James no necesitó un largo discurso para responder al ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que su respuesta fue irónica.

La estrella de los Philadelphia 76ers respondió a las críticas de Trump, después de que este lo acusara de faltar al respeto al himno nacional, en un nuevo capítulo de la disputa pública entre ambas partes.

La respuesta de James llegó tras una emocionante remontada de su equipo ante los Cleveland Cavaliers, ya que los 76ers dieron la vuelta a una desventaja de 29 puntos para imponerse por 114-106.

Según destacó el diario español "Mundo Deportivo", la estrella estadounidense se limitó a sonreír y decir: "Parece que es un día de pocas noticias en la oficina", antes de repetir la frase una vez más, en una respuesta irónica a las declaraciones de Trump.

El inicio de la crisis se remonta al partido del Philadelphia ante los New York Knicks, el martes, en el pabellón "Madison Square Garden", cuando James apareció realizando gestos con las manos que simulaban un golpe de golf y el lanzamiento de un balón de baloncesto mientras sonaba el himno nacional estadounidense.

Trump publicó un fragmento del suceso a través de la plataforma "Truth Social", acusando al jugador de baloncesto de ofender a Estados Unidos, y calificó su comportamiento de "auténtica vergüenza", exigiéndole que se disculpara con los soldados y héroes estadounidenses que perdieron la vida defendiendo la bandera y lo que representa el país.

El presidente estadounidense no se detuvo en su publicación, sino que volvió a criticar a James durante un mitin en el estado de Iowa, el jueves, y consideró el suceso un asunto controvertido, mientras que la estrella del Philadelphia optó por responder de forma escueta, sin entrar en un largo cruce de declaraciones.

Un historial de enfrentamientos

Este no es el primer enfrentamiento entre ambas partes; Trump y James han intercambiado críticas a lo largo de los años, especialmente desde el primer mandato del presidente estadounidense.

En 2017, James criticó la decisión de Trump de retirar la invitación al equipo de los Golden State Warriors para visitar la Casa Blanca, después de que Stephen Curry anunciara que no deseaba asistir.

James escribió entonces un célebre comentario en el que decía que visitar la Casa Blanca era un gran honor "hasta que llegaste tú", en una referencia directa a Trump.

El presidente estadounidense ya había cuestionado públicamente la inteligencia de James y le había dirigido otras críticas, aprovechando algunas ocasiones para compararlo con la leyenda del baloncesto Michael Jordan, a quien declaró preferir por encima de él.