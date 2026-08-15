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Rafael Leao MilanGetty

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«Leao, influencia negativa», el portugués vuelve a responder en redes sociales: «Estáis mintiendo»

AC Milán

Nuevo cruce en X para Leao. El número 10 del Milan, que sigue en la rampa de salida, respondió molesto a una página deportiva que recogía la información de la Gazzetta dello Sport de esta mañana, en la que se contaba que Amorim quiere desprenderse del portugués porque lo considera un elemento negativo para el vestuario: «Ruben Amorim considera que Rafael Leão puede tener una influencia negativa dentro del vestuario del Milan. Se cree que el entrenador portugués tiene preocupaciones sobre el impacto del jugador en el ambiente», se lee en la publicación que se hace eco de la noticia de la rosa.


Luego llegó la habitual respuesta de Leao: «Quizá seáis vosotros (el problema, ndr) porque estáis mintiendo».

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