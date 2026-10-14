Leao: Espero que este jugador gane el Balón de Oro

Rafael Leao elogió el talento de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, y expresó su deseo de que conquiste el Balón de Oro y gane más títulos con la camiseta del conjunto catalán, después de que el futbolista español siguiera acaparando las miradas con sus destacadas actuaciones.

Leao declaró a la cadena "TNT Sports Brasil": "Espero que Lamine Yamal gane el Balón de Oro y conquiste grandes títulos con el Barcelona".

Y añadió: "Está entre los mejores del mundo, es un jugador y una persona a la que valoro mucho, y además está rodeado de buenos futbolistas en un club excepcional".

Las palabras de Leao reflejan la magnitud del reconocimiento que recibe Yamal, convertido en uno de los talentos jóvenes más destacados del fútbol mundial gracias a su capacidad para marcar diferencias en los grandes partidos pese a su corta edad.

El elogio de Leao llegó después del brillante partido de Yamal en la victoria del Barcelona sobre el Galatasaray por 4-1, en la Liga de Campeones, el martes.

El extremo español firmó dos asistencias en apenas tres minutos al inicio de la segunda parte, contribuyendo de forma decisiva a la superioridad del equipo catalán y llevándose el premio al mejor jugador del encuentro.



