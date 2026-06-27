Leandro Trossard brilló y llevó a Bélgica a la siguiente ronda del Mundial

Bélgica goleó 1-5 a Nueva Zelanda el sábado. Leandro Trossard, del Arsenal, marcó dos tantos y lideró el triunfo que dio el primer lugar del Grupo G a los belgas.

El centrocampista del PEC Ryan Thomas fue titular con Nueva Zelanda. En el equipo belga, Jeremy Doku (Manchester City) regresó al once tras el nacimiento de su hijo Praise, mientras que Hans Vanaken debutó en este Mundial por decisión del seleccionador Rudi García.

Los belgas salieron con ganas en Vancouver. A los 11 minutos, Trossard golpeó el poste y el balón fue despejado sobre la línea.

A los 22 minutos, Bélgica reclamó un penalti por mano de Finn Surman, pero el VAR confirmó que el brazo estaba en posición natural.

A los 30 minutos, Trossard por fin abrió el marcador: remató a puerta un córner de Kevin De Bruyne.

Poco después del descanso, Bélgica respiró aliviada: Trossard aprovechó un rebote y batió a Crocombe con un bonito remate (0-2).

De Bruyne marcó el tercero en el 67 con un disparo raso desde la frontal: 0-3. Just recortó diferencias a cinco del final: 1-3.

Romelu Lukaku marcó con su primer toque: 1-4. Alexis Saelemaekers cerró el marcador en el descuento: 1-5. Bélgica, primera de grupo, se medirá a Corea del Sur en la siguiente ronda.