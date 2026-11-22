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El internacional argentino Leandro Paredes desató una gran preocupación por su salud al desplomarse durante una entrevista televisiva en directo tras la conquista de la Copa Sudamericana por Boca Juniors. El centrocampista acababa de capitanear a su equipo en la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro cuando ocurrió el alarmante incidente en el túnel del estadio.

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Preocupación en el túnel tras la conquista de la Copa Sudamericana

Los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel dieron la victoria a Boca Juniors en el Estadio Metropolitano, pero la celebración pronto dio paso a la preocupación. Mientras hablaba en una entrevista en directo con DSports en el túnel, Paredes se desplomó en mitad de una frase y quedó inmóvil en el suelo ante un periodista atemorizado.

La retransmisión cambió de imagen de inmediato mientras el personal médico acudía rápidamente a atender al centrocampista de 32 años. Otras imágenes mostraron a Paredes recibiendo atención en el suelo antes de incorporarse. Poco después ya estaba de pie, corriendo, saludando a los aficionados y levantando el trofeo.

Arruabarrena y Paredes tranquilizan a la afición tras el desmayo

El calor y la humedad parecieron desencadenar el desmayo, que se produjo después de que el entrenador Rodolfo Arruabarrena sustituyera a Paredes en la segunda parte. Al explicar por qué retiró a su capitán, Arruabarrena reveló que el centrocampista ya se había encontrado mal durante el partido.

«Se sintió mareado hacia el final de la primera parte», dijo Arruabarrena. «Mejoró un poco durante el descanso, pero a los 10 minutos de la segunda parte se veía que lo estaba pasando mal. Fue muy sincero y pidió el cambio. De su segundo desvanecimiento me enteré más tarde».

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Paredes tranquilizó después a los aficionados al compartir una actualización desde una sala médica en Instagram: «Estamos bien. ¡Vamos Boca, hoy y siempre!».

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Un título continental histórico corona el regreso de Paredes al club de sus inicios

El medio argentino La Derecho Diario informó de que el desplome se debió a una bajada de tensión, aunque el campeón del mundo se recuperó rápidamente. En una segunda publicación en Instagram dirigida a los aficionados, Paredes restó importancia al susto: «Gracias a todos por los mensajes, solo fue un mareo por tantas vueltas de golpe».

El triunfo supone un hito importante para Paredes, que comenzó su carrera en el gigante de Buenos Aires antes de pasar por el Chievo, la Roma y el Empoli en Italia, jugar en el Zenit de San Petersburgo y conquistar cuatro títulos de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. Tras una cesión a la Juventus y una segunda etapa en la Roma, regresó a casa para llevar a Boca a su primer trofeo internacional en 18 años y convertirlo en el club sudamericano más laureado desde 1960.

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Paredes se recupera rápidamente y se centra en Boca pese a su sanción con Argentina

Tras recuperarse de inmediato y sumarse a la celebración posterior al partido, Paredes parece haber evitado cualquier problema de salud duradero a raíz del susto. Aunque el triunfo de su club pone fin a los 18 años de espera de Boca por un título continental, el centrocampista aún afronta una sanción de 10 partidos con Argentina por su comportamiento tras perder la final del Mundial ante España .