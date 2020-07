Leandro Paredes explicó por qué se fue de Boca: "La lesión de Orión fue el último empujoncito para irme"

Leandro Paredes puede ser uno de los futbolistas estrella que menos pudo disfrutar el hincha de Boca en el club. Joven, con pasado y presente de Selección y una calidad innata, el ahora 5 de la Albiceleste decidió irse a a probar suerte en el Calcio. El diario del lunes le dio la razón, pero reconoce: "Mi idea era jugar más tiempo en Argentina".

Entonces, ¿por qué se fue? Eso le consultó Juan Pablo Varsky en una exclusiva para AFA Play. "Me empujó a irme que venía de seis meses sin jugar, después vino el tema de la lesión, que me dejó mucho tiempo afuera y fue el último empujoncito", reconoció el futbolista del .

"Estuve dos o tres años después de esa lesión recordándolo todos los días a Agustín todas las mañanas porque me dolía", aunque admite que "ya pasó".

Por último, le dedicó un capítulo aparte a su devoción por el técnico del . "Zidane siempre fue mi ídolo, cuando me lo cruzo por Champions me lo quedo mirando. Tuvimos un viaje a con Boca y me acuerdo que estaba en un local su camiseta y dije: ´necesito comprármela´, gracias al esfuerzo de mi madre lo pude hacer", explicó.

"Todavía no pude cruzármelo, no sé qué haría. No sé si quiero o no quiero cruzármelo", finalizó. ¿Habrá algún amigo en común que los contacte?