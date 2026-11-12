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Un informe periodístico reveló este jueves una gran sorpresa relacionada con el estadio Camp Nou: los aficionados del Barcelona podrán enterrar a sus difuntos en el recinto del Barça.

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El diario "The Guardian" señaló que los aficionados del Barcelona pronto podrán apoyar al club de por vida y, después, mantener ese vínculo incluso tras la muerte, subrayando que la lealtad eterna tiene un precio.

Como parte del proceso de remodelación del estadio del Camp Nou, el club ha inaugurado el "Memorial del Barcelona", que consta de 26.000 espacios en los que los aficionados podrán depositar sus cenizas tras el pitido final.

El coste de apoyar al equipo desde el más allá es de 2.490 euros (2.082 libras esterlinas) durante 10 años o de 6.000 euros durante 50 años, con una cuota anual de mantenimiento de 70 euros.

En cuanto a garantizar tu lugar eterno, te costará 10.000 euros, además de otros 490 euros por una placa conmemorativa.

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Durante la presentación del memorial del Barcelona, María Elena Fort, vicepresidenta del club para Asuntos Institucionales, declaró: "Cuando mi abuelo murió hace muchos años, dijo que lo único que quería era ser enterrado junto al estadio del Barcelona para poder oír el estruendo de los goles en el más allá. Muchos aficionados sueñan con lo mismo".

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Detalles del "Memorial del Barcelona"

El memorial, diseñado por el arquitecto Kiki Montoya, está formado por cuatro grandes cuadrados iluminados, mientras que las placas conmemorativas se instalarán en una pared de cristal retroiluminada con luces led.

Las urnas se conservarán detrás de un mural que inmortaliza los momentos clave de la historia del club a lo largo de sus 125 años.

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Los clubes españoles rivales Atlético de Madrid, Real Betis y Espanyol ya cuentan con cementerios colectivos de menor tamaño en sus estadios.

Obras de remodelación del estadio del Barcelona

Las obras de renovación del estadio del Barcelona comenzarán a finales del año que viene, y el club ha anunciado que más de mil aficionados han reservado ya sus espacios. Sus aportaciones se destinarán a cubrir el elevado coste de la remodelación del estadio, construido en 1957.

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En 2023, el club puso en marcha un plan para aumentar la capacidad de 99.354 a 105.000, es decir, 15.000 más que el estadio de Wembley, lo que lo convierte en el segundo estadio de fútbol más grande del mundo, por detrás del estadio Rungrado Primero de Mayo de Pyongyang, en Corea del Norte.

El coste de las reformas, que inicialmente era de 900 millones de euros, se acerca ahora a los 2.000 millones de euros, y lo asumen ahora los poseedores de entradas no de abono, que han visto cómo los precios de las entradas se han duplicado en los últimos años.

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Retrasos y conflictos laborales

El proyecto sufre retrasos y conflictos laborales. En 2024, el FC Barcelona reconoció, entre otras cosas, que más de mil subcontratistas no habían cobrado por las horas extraordinarias trabajadas.

Está previsto que las obras finalicen a finales de este año, pero el club tendrá que disputar parte de la próxima temporada en el estadio Olímpico (capacidad para 55.926 espectadores) mientras se instala una cubierta en el Camp Nou.

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El Barcelona, líder de la Liga

El Barcelona encabeza la clasificación de la Liga española con 33 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado.