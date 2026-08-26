Diversos informes de la prensa española han generado una gran polémica tras revelar que el argentino Julián Álvarez ignoró una llamada telefónica de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en un mensaje claro sobre la postura del jugador respecto a un traspaso al Arsenal, algo que algunos podrían interpretar como una falta de respeto, mientras que otros podrían verlo como una muestra de su apego a jugar en el Barcelona.

Según reveló el programa "El Chiringuito" a través del periodista Josep Pedrerol, Arteta realizó una llamada personal a Álvarez para convencerle del proyecto del Arsenal, pero el delantero argentino no respondió a la llamada.

Pedrerol añadió que el Barcelona sigue aferrado a su esperanza de cerrar el fichaje, y cree que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, podría finalmente dar marcha atrás en su postura de negativa y aceptar vender al jugador al club catalán, al ser este el único destino que desea Álvarez.

Un pulso continuo entre el Barcelona y el Atlético

Estos acontecimientos son la prolongación de uno de los culebrones más apasionantes del mercado español, después de que Álvarez expresara anteriormente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, algo que fue recibido con un rechazo tajante por parte de la directiva del club madrileño.

Gil Marín había afirmado en más de una ocasión que el Atlético no venderá a su delantero por más elevado que sea el valor de las ofertas, subrayando que el club ya había rechazado ofertas enormes y que Álvarez no está en venta.

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También acusó al Barcelona de no respetar al Atlético por la forma en que ha manejado el asunto, considerando que el club catalán intentó ejercer presión mediática para completar la operación.

Por su parte, el Barcelona sigue observando la situación con la esperanza de que cambie la postura de la directiva del Atlético antes del cierre del mercado de fichajes, aprovechando el claro deseo del jugador de vestir la camiseta catalana.

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