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Celia María Cuccittini, madre del legendario Lionel Messi, ha elegido al sucesor de su hijo, que se retiró recientemente de la selección argentina.

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Lionel Messi disputó su último partido con la selección argentina el pasado 6 de octubre ante Benín, en un amistoso de homenaje celebrado en el estadio Monumental de Buenos Aires, la capital, que terminó con victoria albiceleste por 3-0.

La madre de Messi estuvo presente en el estadio para presenciar la despedida de su hijo de la selección argentina, un acontecimiento seguido por aficionados al fútbol de todo el mundo.

Fabián Paz, diseñador argentino y tío de Nico Paz, jugador del Como y de la selección argentina, ha desvelado unos llamativos entresijos de aquella noche.

«En la despedida de Messi, Nico Paz salió del vestuario y la madre de Messi estaba llorando», explicó Fabián Paz en declaraciones a Radio La Red.

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«Fue a saludarla, porque la conocía, y la madre de Messi le tomó la mano a Nico Paz y le dijo: “Vos sos el sucesor de mi hijo”», prosiguió.

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«Cuando Nico salió, estaba en shock. Me dijo: “No puedo creer lo que acaba de pasar”. Lo contaba como algo increíble. En el fondo es como un niño», continuó.

«No se le pasaba por la cabeza que iba a ser el sucesor de Messi. Para Nico, lo más grande fue conocer a Lionel y jugar con él. Es como si no se lo creyera. Además, como no vive aquí, no está expuesto a la presión como otros jugadores. Aquí el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión y otra locura, por eso todavía se sorprende mucho», completó.

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Argentina logra su primera victoria tras la era Messi

La selección argentina lanzó un mensaje contundente en la etapa posterior a Lionel Messi al golear 7-0 a Costa Rica en el amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Los campeones del mundo cerraron así el año 2026 con una exhibición ofensiva extraordinaria, cuyo gran protagonista fue el joven mago Nico Paz.

La victoria supuso un importante impulso anímico para el seleccionador Lionel Scaloni, después de que Argentina perdiera su partido anterior ante Uruguay por 2-1, en su primera comparecencia tras la retirada internacional de Messi.

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Sin embargo, la imagen fue completamente distinta ante Costa Rica, ya que los compañeros del guardameta Emiliano Martínez ofrecieron un vistoso despliegue ofensivo y demostraron que la selección cuenta con numerosos talentos capaces de marcar diferencias en la próxima etapa.

Tres dobletes y un comienzo prometedor para la era pos-Messi

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El partido dejó un notable brillo colectivo: Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono firmaron un doblete cada uno, mientras que Mac Allister se conformó con un tanto, en una noche que confirmó que Scaloni dispone de un variado abanico de soluciones ofensivas.

Nico Paz fue la gran estrella del encuentro tras anotar dos goles en la primera parte y seguir reafirmando su destacada presencia en la selección, ya que firmó su cuarto y quinto gol en sus últimos cinco partidos con la camiseta argentina, consolidándose como uno de los talentos más destacados en los que la afición deposita sus esperanzas para los próximos años.

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El encuentro también le brindó a Scaloni la oportunidad de observar a varias caras jóvenes, en el marco de la renovación de la selección, y supuso el debut con la absoluta de Mariano Troilo y Aarón Anselmino, que participaron en la segunda parte.

Aunque un solo partido no basta para juzgar cómo será la selección en el futuro, el 7-0 supuso un comienzo ideal para una nueva etapa y demostró que la responsabilidad ofensiva no recaerá en un único jugador, con nombres prometedores como Nico Paz y Mastantuono, junto a los futbolistas veteranos que siguen liderando el grupo.