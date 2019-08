¿Le sigue los pasos a De Rossi? Fábregas dice que "sería un placer ir a jugar al fútbol argentino"

El español elogió el fútbol sudamericano y reconoció: "La Copa Libertadores es una competición que me agrada mucho".

La llegada de Daniele De Rossi a Boca le abrió al fútbol argentino un panorama que nunca había tenido en el continente europeo. De un día para el otro, la Superliga parece haberse convertido en un destino probable para los jugadores veteranos del Viejo Continente, que en los últimos años se volcaron casi siempre hacia la o . Y ahora fue Cesc Fábregas el que dejó una puerta abierta para llegar en un futuro al país sudamericano: "La verdad que sería para mí un placer ir a jugar ahí".

En diálogo con Súper Deportivo, programa radial de la localidad santafesina de Villa Trinidad, el español admitió que por su cabeza no había pasado la posibilidad de jugar en el fútbol argentino, pero no lo descartó: "Nunca lo había pensado, esto va muy rápido y no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas pero, ¿por qué no? La verdad que me parece una liga muy competitiva, muy agresiva. Hay jugadores con muchísimo talento, han salido grandísimos jugadores de y del continente en general".

A la hora de elegir un probable destino, el actual futbolista de Monaco prefirió no jugársela entre Boca o River: "No voy a escoger, la pasión que tienen los dos es increíble. Fui a ver la final a Madrid como aficionado y me encantó. Las dos aficiones fueron increíbles. Entrenamos también con la Selección española en la Bombonera y me encantó, jugamos en el campo de River contra Argentina y la verdad que fue increíble. No voy a optar ni por uno ni por otro, fueron dos experiencias increíbles".

Pero, además del fútbol argentino, Fábregas también reconoció su interés por la : "Es una competición que agrada mucho y se ve mucho. Sobre todo cuando los equipos más potentes llegan a las finales. Yo creo que es una competición que agrada mucho aquí en Europa".