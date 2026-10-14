Tanto los aficionados como los analistas de televisión cargaron contra el alemán, que no había entrado al campo hasta que el marcador iba 1-3. Sane cometió varios errores en los pases y recibió los silbidos de una afición descontenta. Galatasaray se había adelantado por sorpresa ante los catalanes en la primera mitad, cuando los visitantes ya dominaban el partido. El 2-0 de los turcos fue anulado y, después, el Barça remontó para imponerse con claridad.

Después del partido, el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, fue preguntado por los silbidos a Sane y respondió: «Entró cuando ya íbamos 1-3. Fue la fase en la que el equipo se vino abajo. Este partido no debería servir para juzgar su rendimiento».

Pero los aficionados del Cimbom ya se habían mostrado descontentos, en general, con las actuaciones de Sane tanto en la temporada anterior como en la actual. El extremo sigue sin participar en ningún gol tras ocho partidos oficiales esta temporada. Ese habría sido también el principal motivo del descontento, y no el hecho de que Sane no pudiera volver a darle la vuelta al partido a favor del Galatasaray.

«¡Leroy Sane debería avergonzarse! Yunus Akgün juega y Sane está en el banquillo. Un jugador de talla mundial procedente de Alemania en el banquillo, ¿cómo puede ser?», preguntó en televisión el exjugador Sinan Engin, que comprendía los silbidos al atacante. «Cuando pierdes en casa contra otro equipo, los aficionados reaccionan con fuerza», añadió.

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¿Qué le reprochan a Leroy Sane en el Galatasaray?

El exinternacional Tümer Metin acusó además al alemán de falta de ganas y de esfuerzo: «Si fuera compañero de Sane, lo agarraría del cuello en el vestuario y le preguntaría: “¿De verdad quieres ayudarnos? ¡Estoy agotado de tanto correr!”», dijo.

El Galatasaray tuvo así un mal comienzo en la Champions League: antes del 1-4 contra el Barcelona, el equipo de Okan Buruk ya había perdido 1-3 ante el Sporting en Lisboa en la primera jornada de la fase liga.