«¿Le reportará al jugador del FC Groningen Robin Kelder su ciudad natal un fichaje llamativo?»

Robin Kelder podría fichar por un equipo destacado antes incluso de debutar con el primer equipo del FC Groningen, según el Dagblad van het Noorden. El joven de 21 años negocia con el Al-Fateh saudí.

Nacido en 2005 en Dhahran, a una hora de la sede del club, Al-Mubarraz, Kelder posee también la nacionalidad saudí.

Como la Liga Profesional Saudí limita a ocho los futbolistas foráneos por club, Kelder resulta muy atractivo para el undécimo equipo de la pasada temporada.

En la Liga Profesional Saudí los clubes pueden tener hasta ocho extranjeros, límite que no rige en las copas nacionales.

Firmó su primer contrato profesional con el Groningen en diciembre, vigente hasta 2027 con opción a una temporada más.

Kelder ganó con el FC Groningen Sub-21 el título nacional de esa categoría y ahora entrena con el primer equipo.

Aun así, no parece que vaya a debutar (oficialmente) con el primer equipo. Su agente, Ferdi Görgülü, ha expresado a DVHN su confianza en que los clubes lleguen pronto a un acuerdo.