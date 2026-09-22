La joven estrella del Colonia, Said El Mala, se unió a la selección absoluta de Alemania por segunda vez en su carrera, y ahora espera disputar su primer partido internacional bajo la dirección del nuevo entrenador Jürgen Klopp.

El Mala describió la llamada telefónica en la que Klopp lo convocó a la selección como algo que "fue corto y breve".

El jugador, de 20 años, reveló que estaba en el avión cuando lo convocaron, y explicó que envió un mensaje de texto en el que le prometió a Klopp que le devolvería la llamada nada más aterrizar.

El sitio de la revista alemana Kicker recogió las declaraciones de El Mala a la radio de Colonia este martes, cuando dijo: "La llamada fue corta y breve. Él (Klopp) estaba recibiendo muchas llamadas en ese momento, y varios jugadores le estaban devolviendo la llamada".

El Mala explicó lo que sintió durante la llamada de Klopp: "Estaba nervioso, pero el nerviosismo desaparece a los diez segundos. Es un entrenador que cautiva el corazón con su espíritu alegre, y después de eso ya no estás nervioso".

Y añadió que Klopp le prometió una conversación más profunda: "Me dijo: cuando llegues, volveremos a hablar con calma".

El jugador, que recientemente amplió su contrato con el Colonia hasta 2031, considera que ser convocado de nuevo supone una confirmación de su rendimiento.

El Mala dijo: "Aprecio de verdad esta convocatoria. Significa que él (Klopp) vio en mí algo que le gustó".

Y agregó: "Por supuesto, hay aspectos que necesito desarrollar. Él lo sabe, y yo también. Pero tengo la oportunidad de demostrar mis capacidades, y la aprovecharé al máximo".

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El Mala se había unido a la selección alemana en noviembre de 2025, con el anterior entrenador Julian Nagelsmann, pero entonces no participó en el partido ante Luxemburgo y fue devuelto a la selección sub-21. Lo más llamativo es que Nagelsmann lo dejó fuera posteriormente de la lista para el Mundial 2026, a pesar de haber realizado una temporada destacada en la Bundesliga (13 goles y 5 asistencias), lo que le llevó a expresar su decepción en más de una ocasión.

El panorama cambió rápidamente con la llegada de Klopp, ya que "Sky Sports" informó de que "planea con firmeza" hacer jugar a El Mala en los partidos ante Serbia y Grecia dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Alemania inicia la era Klopp con un enfrentamiento ante los Países Bajos el próximo jueves en el estadio Johan Cruyff, dentro de la primera jornada del primer grupo de la Liga de Naciones de la UEFA, y después jugará contra Grecia y Serbia, respectivamente, los días 27 de septiembre y 1 de octubre.

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