«Le pidió algo extraño a Salah»... Mac Allister: Egipto está realizando un campeonato histórico

Alexis McAllister, centrocampista de Argentina y del Liverpool, admitió que su amistad con Mohamed Salah, excompañero en los Reds, le ayudó mucho dentro y fuera del campo. Este martes se verán las caras en los octavos de final del Mundial.

En declaraciones a «Olé», el centrocampista anticipó el duelo en Atlanta: «Conozco a Mo. Me ayudó mucho fuera del campo. Espero que no se exija demasiado en el próximo partido, pero quiero darle las gracias por el tiempo que pasamos juntos y le deseo mucha suerte».

El centrocampista, de 27 años, añadió con tono triste: Quizá no lo vea durante mucho tiempo después de este partido», en referencia a que Salah ya ha anunciado su marcha del Liverpool tras el Mundial, al quedar libre de contrato, lo que pone fin a una colaboración de tres años en la que el equipo conquistó dos títulos: la Copa de la Liga inglesa y la Premier League de la temporada 2024-2025.

El centrocampista destacó que Salah le ayudó a adaptarse tras su llegada procedente del Brighton en 2023 por más de 35 millones de euros.

Pese a su amistad, el argentino reconoce que Salah es la mayor amenaza para Argentina: es el mejor jugador de la historia de Egipto y una de las estrellas del torneo, con 68 goles en 120 partidos internacionales.

Además, ambos comparten un recuerdo antiguo: se cruzaron en el Mundial Sub-20 de 2011, cuando Egipto eliminó a Argentina con un 2-1 en octavos de final. actual compañero de Mac Allister, marcaba a Salah, mientras que Emiliano Martínez estaba en el banquillo.

McAllister advirtió que no hay que subestimar a Egipto: «Sabemos que están viviendo un Mundial histórico, están contentos y disfrutando del momento, así que llegan con mucha confianza. Serán un rival fuerte».

Y recordó las dificultades ante Cabo Verde en la ronda de 32: «No hay partidos fáciles; todos son duros y hay que darlo todo. Ellos jugaron bien, muchos los subestimaron, pero nosotros nunca lo hicimos. Conocíamos su potencia física y técnica».

El jugador confirmó que el equipo ya recupera su mejor nivel tras el esfuerzo de 120 minutos contra Cabo Verde y concluyó: «No quedaban fuerzas para celebrar, pero sí una alegría inmensa. Debemos estar preparados para sufrir en el Mundial».