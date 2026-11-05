«Le pedí que continuara»: Jesus revela una sorpresa tras la retirada internacional de Ronaldo

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, reveló su postura sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse del fútbol internacional, asegurando que intentó convencer al capitán de la selección de continuar su trayectoria con "Brasil de Europa", pero al final se vio obligado a respetar su deseo.

Jesus habló, este jueves, para el canal "Canal 11", tras el anuncio de Ronaldo de poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa y entregar la camiseta número 7, señalando que ya había tratado el asunto con el delantero del Al-Nassr antes de anunciar su lista preliminar, en la que figuraba el nombre del Bicho.

Jesus dijo sobre la retirada de Ronaldo, según recogió el diario portugués "A Bola": "Es una decisión que le concierne a él. Ya tuvimos la oportunidad de hablar del asunto antes de la lista preliminar. Le pedí que continuara, que siguiera conmigo porque necesitaba su presencia a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión".

Las declaraciones de Jesus llegan pese a que la decisión de Ronaldo de poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa se produjo a raíz de la crisis que estalló entre ambas partes durante la concentración del equipo en la ciudad danesa de Copenhague en el pasado parón internacional.

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Ronaldo abandonó la concentración sin permiso en protesta por las declaraciones de Jesus, antes de ser sancionado durante un mes. Y pese a anunciar posteriormente su deseo de continuar su andadura con Portugal, el jugador sorprendió hoy a todos con el anuncio de su retirada internacional.

El anuncio del Bicho llegó 24 horas antes de darse a conocer la lista de la selección portuguesa de cara a la concentración del presente mes de noviembre, que incluye los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Elogios al estatus histórico de Ronaldo

El técnico portugués elogió el estatus histórico que ocupa Ronaldo, de 41 años, asegurando que su influencia trascendió los límites de la selección y llegó a generaciones enteras de aficionados portugueses.

Dijo: "Es un referente mundial, y un referente para Portugal y para la selección. Es un jugador que dio mucho a la selección durante todos estos años, y es un símbolo para la juventud portuguesa. La mayoría de sus aficionados son jóvenes".

Y añadió Jesus, evocando su experiencia anterior con Ronaldo cuando trabajaron juntos en el Al-Nassr saudí: "Tuve la oportunidad de compartir el trabajo con él durante un año en el Al-Nassr, por eso seguirá siendo siempre un referente para nuestra selección, nuestro pueblo y nuestra historia".

Una decisión para inmortalizar el legado de Ronaldo

Jesus no se limitó a elogiar a Ronaldo, sino que reveló un paso que tomó para inmortalizar el legado del capitán de Portugal dentro de la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Explicó: "Tenemos en la sala de conferencias... ordené colocar una gran imagen suya en la sala, para que esté presente ante todos los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino también ante nuestros colegas que se reúnen allí a diario, como un referente para ellos".

Jesus concluyó sus palabras subrayando que la influencia de Ronaldo en el fútbol portugués no terminará con su simple retirada internacional, diciendo: "Permanecerá siempre en los corazones de los portugueses, y en la selección, y no hay marcha atrás en eso, porque seguirá siendo siempre un referente para el fútbol portugués".