El Manchester City podría perder 9 títulos importantes conquistados entre los años 2009 y 2018, si el proceso de su caso ante la Premier League concluye con la retirada de las coronas dentro de las sanciones finales, tras la condena del club en 114 de un total de 115 cargos financieros, según lo publicado por el diario "The Athletic".

Los cargos están relacionados con presuntas infracciones a lo largo de 9 temporadas, entre ellas la presentación de información financiera inexacta, las normas sobre los salarios de jugadores y entrenadores, y los reglamentos financieros de la competición.

El Manchester City niega las acusaciones, y se espera que recurra la decisión, mientras que aún no se ha determinado la naturaleza de las sanciones que podrían imponérsele.

En caso de que la sanción incluya la retirada de los títulos, la lista de coronas afectadas incluye 3 ediciones de la Premier League de los años 2012, 2014 y 2018, la FA Cup de 2011, 3 títulos de la Copa de la Liga de los años 2014, 2016 y 2018, además de las dos Community Shield de 2012 y 2018.

En la liga, el Manchester United sería el principal beneficiado de la reasignación del título de 2012, después de haber terminado la temporada en el segundo puesto por diferencia de goles respecto al City, mientras que la edición de 2018 también podría pasar al United tras haber ocupado el equipo de José Mourinho el subcampeonato por detrás del conjunto de Pep Guardiola.

Mourinho ya se había referido a esta posibilidad de forma irónica durante sus declaraciones antes del enfrentamiento del United con el Fenerbahçe en octubre de 2024, cuando aludió a la posibilidad de que el City fuera sancionado con una resta de puntos, lo que podría otorgarle el título de la liga y la prima vinculada a él, cuyo valor se cree que ronda los 4 millones de libras esterlinas.

En cuanto al título de 2014, podría pasar al Liverpool, que quedó segundo por detrás del equipo de Manuel Pellegrini, con lo que Steven Gerrard obtendría de forma retroactiva el título de liga que no logró conquistar durante su trayectoria en el club.

En la FA Cup, la edición de 2011 podría recaer en el Stoke City, que perdió la final ante el Manchester City por un gol a cero, mientras que los tres títulos de la Copa de la Liga podrían pasar al Sunderland, el Liverpool y el Arsenal, tras la derrota de los tres clubes ante el City en las finales de 2014, 2016 y 2018, respectivamente.

También podrían verse afectadas las dos Community Shield de los años 2012 y 2018, que el Manchester City ganó ante el Chelsea, lo que abre la puerta a que ambos títulos se asignen al conjunto londinense en caso de que se decida retirar los dos trofeos.

La sanción final sigue sin anunciarse hasta el momento, en medio de la circulación de varios escenarios, entre ellos la resta de puntos, el descenso y la retirada de los títulos.

El caso se remonta a la filtración de documentos financieros en 2018, antes de que la Premier League dirigiera 115 cargos al Manchester City en febrero de 2023 y remitiera el expediente a una comisión independiente para su estudio.